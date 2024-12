Az egybeolvadás lehetőségéről kezdett tárgyalásokat a második és a harmadik legnagyobb japán autógyártó, a Honda és a Nissan az elektromosautó-ágazatbeli versenyképességük fokozása érdekében. A Nikkei Asia lap jelentése szerint a két vállalat célja, hogy felvegyék a versenyt az Elon Musk-féle Teslával és más elektromos járműgyártókkal.

Az összefonódás révén egyetlen, nagy autóipari konglomerátum jönne létre, létrehozva a világ egyik legnagyobb autókonszernjét.

S a súlyos gondokkal küzdő Nissan többségi tulajdonában lévő Mitsubishit is bevonnák a holdingba. A rivális Toyota és Volkswagen után hasonló kalibert képviselne az új közös társaság az eladott autók számában.

A France24 beszámolója szerint szinte azonos nyilatkozatot adott ki erről mind a Nissan, mind a Honda, úgy fogalmazva, „a jövőbeni együttműködés különböző lehetőségeit vizsgálják, kihasználva egymás erősségeit”.

A fúzióra készülő két japán gyártó márciusban már aláírt egy stratégiai megállapodást, amelynek fókuszában az elektromos autók terén folytatott együttműködés állt. Japán egészen 2023-ig a világ legnagyobb autóexportőre volt, mígnem Kína megelőzte. A kínai gyártók ugyanis sikeresnek bizonyulnak az egyre népszerűbb tisztán elektromos autók piacán, míg a japánok eddig a hibrid meghajtású járművekre helyezték a hangsúlyt. Elvégre a szigetországban előbbihez képest többszörös arányt képviselnek a hibrid autók.

A Honda májusban jelentette be, hogy 2030-ra az elektromos járművekbe való beruházást megduplázza 65 milliárd dollárra, ami részét képezi a három éve kitűzött ambiciózus célkitűzésének, amely szerint 2040-re 100 százalékban elektromos járművek értékesítését kell elérnie. A Nissan is hasonló ambíciókat lengetett be, és márciusban azt tervezik, hogy a következő három évben a 30 új modell közül 16-ot elektromosítással dobnának piacra.

Időközben az elektromos járművek piacán globális lassulás következett be több tényező folytán is.