A játékgyártó cégek óriási küzdelemben vannak, hogy a pandémia során tapasztalt óriási profitnövekedésüket valahogy ismét elérjék. Ez a többségüket nem sikerül, a LEGO azonban 2024 első felében 13 százalékkal növelte bevételét, amivel a piaci részesedése is tovább növekedett.

A dán vállalat a kétezres évek elején a csőd szélére került, ekkor alakította át üzleti tevékenységét és vásárlói körét is diverzifikálta: ez pedig még inflációs piaci körülmények között is segítette az eladások növelésében.

A LEGO az elmúlt hat évben rendre pozitív éves bevételnövekedést könyvelhetett el magának – írja a CNBC. A játékai között már javában van felnőtteknek és gyerekeknek szóló darab is, sőt, a franchise-ok és a liszenszelt termékek világába is betették a lábukat, legutóbb például a Wednesday című Netflix-sorozathoz és a Wicked című filmhez készült egy-egy kollekciójuk, ugyanakkor a videojátékok világában is régóta helyt állnak.