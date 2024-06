Az Európai Unió végrehajtó testülete pénteken közölte, hogy a Temu felhasználóinak száma meghaladta a 45 milliót. Ez azt jelenti, hogy az uniós jogszabályok értelmében nagy online platformmá, azaz VLOP-vá minősült, vagyis ettől a ponttól kezdte, a digitális szolgáltatásokról szóló jogszabályoknak (DSA) megfelelően szigorúbb szabályoknak kell megfelelnie.

Jelenleg VLOP-nak minősül az Amazon, a Meta és a TikTok is, ebbe a sorba áll most be a Temut birtokló PDD Group is.

Az EU technológiai szabályozó hatóságaként működő uniós végrehajtó testület közleményében azt írta, mostantól kezdődően a kínai piactérnek négy hónapon belül meg kell felelnie a DSA szerinti legszigorúbb szabályoknak, azaz határozottabban kell fellépniük a platformon megjelenő rendszerszintű kockázattokkal, azaz illegális és káros tartalmak, valamint a hamisított termékek megjelenésével szemben – írja a Reuters.

A Temu tavaly áprilisban jelent meg az uniós piacon, az idén március 31-én zárult hat hónapban mintegy 75 millió átlagos havi aktív felhasználóval rendelkezett az EU területén.