A Shein és a Temu együttesen csaknem 600 ezer csomagot szállít naponta csak az Egyesült Államokba az amerikai kongresszus 2023. júniusi jelentése alapján.

A növekvő népszerűség miatt a légi árufuvarozás költségei is megnőttek az ázsiai csomópontok irányából, ami lényegében megszünteti a csúcsidőn kívüli időszakot és kapacitáshiányt okoz hosszabb távon – nyilatkozta több iparági forrás a Reuters-nak.

Basile Ricard, a Bollore Logistics szállítmányozási vállalat kínai műveleti igazgatója szerint nem a Vörös-tengeri helyzet, hanem a kínai e-kereskedelmi vállalatok befolyásolják a leginkább a légi árufuvarozást.

Cargo Facts Consulting összesített adatai szerint a Temu 4000, a Shein 5000, az Alibaba 1000, a TikTok pedig 800 tonna árut szállít naponta. Ez nagyjából 108 darab Boeing 777-es teherszállító repülőgépnek felel meg.

Ezzel szemben egy német logisztikai forrás szerint még az olyan nagy technológiai cégek is, mint az Apple, naponta legfeljebb 1000 tonnát szállítanak.

A Shein az eladások alapján a globális fast-fashion piac egyötödét teszi ki, a Coresight Research szerint pedig ez már a kínai e-kereskedelem növekedését is elősegítette.

A Shein és Temu növekedése más iparágak számára kiszorítja a helyet a légi teherszállító repülőgépeken, miközben a globális cégek a Vörös-tengeri zavaros helyzet miatt kénytelenek más alternatív logisztikai lehetőségeket keresni.

Az egyik légi árufuvarozó vezetője a lapnak azt nyilatkozta, hogy a Szuezi válság kirobbanása után nem volt elérhető kapacitás, mert mindent felvásárolt az e-kereskedelem.

Növelik a kapacitást

A megnövekedett keresletre reagálásként az árufuvarozók további charterkapacitást biztosítanak. A Schenker német logisztikai cég vezetője szerint hosszabb távon már ez a kapacitás is nagy mennyiségben foglalt.

Guillermo Ochovo, a Cargo Facts Consulting igazgatója szerint az eddig látottak alapján a légikereskedelemnek ez a modellje hosszabb távon nem fenntartható, sem a nyereség, sem pedig a környezetvédelem szempontjából.

Hozzátette, a Shein és a Temu is fontolgatja, hogy a légi szállítás magas költségei miatt inkább ráfordul a tengeri szállítmányozásra, emellett pedig azt is tervezik, hogy Kínán kívül is raktárakat létesítenek, ezzel is lerövidítve a szállítási időt más régiókba.