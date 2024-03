Business Talks '24 Üzleti konferencia Ne maradjon le az év

Több nagy kínai bank leállította a jüanban történő fizetések elfogadását Oroszországból – írja az Izvesztyija iparági forrásokra hivatkozva.

Alekszej Porosin, a First Group JSC vezérigazgatója az Izvesztyiának elmondta, hogy a bankok már elkezdték értesíteni az ügyfeleket a jüanban történő tranzakciók felfüggesztéséről. Egy bankszektorbeli forrás megerősítette a kiadványnak, hogy a kínai pénzintézetek 2024. január közepén leálltak a jüanban történő fizetések elfogadásával Oroszországból.

Az új korlátozások hátterében az áll, hogy a kínai bankok attól tartanak, hogy másodlagos amerikai szankciókat vetnek ki rájuk

– írja a cikk.

Januárban már olyan információ jelent meg a médiában, hogy a három legnagyobb kínai bank – az Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), a China Construction Bank (CCB) és a Bank of China – leállt a fizetések elfogadásával a szankcionált oroszországi pénzügyi szervezetektől. A Bank of China később cáfolta ezt a jelentést.