Ugyan külső szemmel aggasztó a hirtelen olajár-emelkedés, a Yahoo gazdasági rovatának vezetője, Rick Newman szerint ez még így is kis mértékű emelkedés. Szerinte ez azt tükrözi, hogy a piac bízik benne, hogy továbbra is áramlik a közel-keleti olaj, annak ellenére is, hogy sűrűsödnek a rakéták és a bombák.

Rossz hangulat, kockázatkerülés A távol-keleti tőzsdéken vegyes hangulat uralkodott, a piacok egy része újranyitott, ugyanakkor a közel-keleti konfliktus rányomja a bélyeget a befektetői hangulatra. Az olajárak is megugrottak, az amerikai könnyűolaj hordónkénti ára 70,7 dollárnál mozog ma, a tegnapi 5%-os felfutást követően további 1%-ot emelkedett ma. A Hong Kong-i és a dél-koreai tőzsdék újranyitottak, a kínai tőzsde továbbra is zárva tart. A Hang Seng index a többivel ellentétben emelkedett, 4% feletti pluszt mutat. A japán Nikkei 225 index 2,25%-ot esett, a dél-koreai Kospi értéke 1%-ot, míg az ausztrál S&P/ASX200 0,1%-ot csökkent.



Részvénypiacok: Kifejezetten rossz hangulatban telt a kereskedés kedden az USA-ban a közel-keleti konfliktus eszkalálódása miatt. A DJIA 0,41%-kal zárt a piros tartományban, az S&P 500 értéke 0,93%-ot esett. A Nasdaq Composite teljesített legrosszabbul a vezető részvényindexek közül, mivel több, mint 1,5%-ot csökkent. A befektetők ezen a héten a munkaerőpiaci adatokat figyelik leginkább. Az európai részvényindexek szintén nem zártak jó napot, az EuroStoxx 0,93%-ot esett, a CAC 40 0,81%-kal zárt a piros tartományban, a DAX értéke 0,58%-kal csökkent. A BUX index felülteljesítő volt az európai és amerikai indexekkel szemben, mivel 0,4%-os pluszban fejezte be a tegnapi napot. A hazai blue chipek vegyesen mozogtak, a Richter kiemelkedő volt, 2,1%-ot menetelt. A MOL 0,4%-ot emelkedett, a Magyar Telekom és az OTP értéke csökkent.



Devizapiac: Erősödött a kockázatkerülés tegnap. Az EUR/USD árfolyam tegnap reggel 1,1130 körül mozgott, nap végére a dollár erősödött és végül 1,1068-nál zárt. Eközben az ISM szeptemberi konjunktúramutatói gyengébben alakultak a vártnál, ez tovább fokozza az amerikai gazdaság növekedésével kapcsolatos félelmeket. A feldolgozóipari BMI 47,2 ponton stagnált, a várt emelkedés helyett, azonban a foglalkoztatásra vonatkozó mutató rendkívül gyenge lett, mindössze 43,9 pont, ez jóval alulmúlja a 47,1 pontos várakozásokat. Kedvezően alakult az eurózóna inflációja szeptemberben, 1,8%-kal nőttek a fogyasztói árak év/év alapon, ilyen alacsony utoljára 2021 áprilisában volt az eurózóna inflációja. A várt felett mérséklődő infláció az októberi EKB kamatcsökkentési várakozásokat támogatja. Az euró-forint kurzus tegnap reggel 397,3 környékén indított, nap közben kéthavi mélypontjára is esett a forint, mivel 398,4-nél is járt. Nap végére kissé visszaerősödött a forint és 397,99-nél fejezte be a napot az euróval szemben.



Forrás: MBH-összefoglaló

A szakértő úgy fogalmaz, hogy hiába ölik egymást a háborús felek, lényegében mindenkinek érdeke, hogy elkerüljék az olajellátás megszakadását, ami valóban az egekbe repíthetné az árakat. Mindez pedig különösen igaz az Egyesült Államokra, ahol egy igen kellemetlen októberi meglepetés lehet egy szélesebb körű közel-keleti háború egyesek szerint.

Ez olajhiányt okozhat, amitől kilőne az olaj és a benzin ára, ami ronthatja Kamala Harris választási esélyeit.

A szakértő szerint ugyanakkor valószínűbb, hogy bármi is történik, nem lesz energiaháború. Úgy véli, Izrael és szövetségesei hallgatólagosan úgy tekitnhetnek a háború kiszélesedésére, mint annak lehetőségére, hogy döntő csapást mérjenek Iránra, amely megkárosíthatja vagy megsemmisítheti nukleáris fegyverprogramját, célba veszi vezetőségének elemeit vagy egy jelentős katonai infrastruktúrát.

Ugyanakkor megtámadhatná az iráni olajlétesítményeket is, mint az ország legfontosabb pénzforrását, amivel annak gazdasága is térdre rogyna, ám ezt vélhetően mégsem fogja megtenni. Ennek számos oka, többek között a szakértő szerint az, hogy ennek érdekében az Egyesült Államok nyomást gyakorol Izrael vezetésére.