Daniel Hagari, az izraeli hadsereg szóvivője szerint Irán a Közel-Keletet az eszkaláció felé terelő „súlyos tettet” követett el. „Az általunk meghatározott időben és helyen fogunk cselekedni, a politikai vezetés utasításainak megfelelően. Ezeknek az eseményeknek következményei lesznek” - mondta. Az ellencsapásra vonatkozóan Hagari nem bocsátkozott részletekbe, további támadásokat jelentett be viszont az izraeli hadsereg részéről. „A légierő továbbra is teljes mértékben működőképes, és ma este is teljes erővel fog csapást mérni a Közel-Keleten, ahogyan tavaly is tette” - mondta szerdára virradóan. Az iráni rakétatámadások a szóvivő szerint nem lesznek hatással a légierő műveleti képességére. Netanjahu miniszterelnök pedig kudarcnak minősítette az iráni támadást. Az eseményeket az Economx folyamatosan frissülő cikkében követhetik>>>

+11 Iráni rakétatámadás érte el Izraelt 2024. október 1-jén Rendőrök vonulnak fedezékbe Jaffában, miután Irán ballisztikus rakétákat lőtt ki Izraelre 2024. október 1-jén Fotó: Itai Ron / Reuters