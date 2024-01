ECONOMX-KUTATÁS - NYUGDÍJAD LESZ-E? Szánj rá néhány percet, és megajándékozunk egy exkluzív olimpiai kötettel.* ÉRDEKEL *Az átvétel feltétele az Economx hírlevelére való feliratkozás. Az első 2000 feliratkozónak ajándék könyvet, a további feliratkozók részére 25 százalék kedvezményt biztosítunk az Inda Press Kft. által kiadott bármelyik könyre.

Az ifo gazdaságkutató intézet üzleti hangulatindexe a decemberi 86,3 pontról 85,2-re csökkent a januárban várt szerény 86,7 pontos növekedés helyett.

Az index mindkét összetevője, az aktuális helyzet megítélése januárban 87 pontra ment le a decemberi 88,5 pontról, szemben a várt 88,6 pont helyett, a kilátások megítélése 83,5 pontra csökkent az egy hónappal ezelőtti 84,2 pontról. A piac 84,8 pontos javulást várt januárra.

Ugyanakkor a feldolgozóiparban emelkedett az üzleti klímaindex. A vállalatok valamivel elégedettebbek voltak a mostani helyzetükkel és a várakozások is javultak, ugyanakkor a pesszimizmus is megmaradt. Továbbra is csökken a megrendelések állománya, igaz, már nem olyan meredeken, mint korábban – írja az MTI.

A szolgáltatási ágazatban ugyanakkor jelentősen romlott az üzleti környezet megítélése, főként az aktuális helyzetet illetően.

A rendelésállomány alakulása miatt a vállalkozások elégedetlensége, valamint a pesszimista kilátások is fokozódtak.

A kiskereskedelmi ágazatban 2022 októbere óta nem volt ilyen alacsony szinten az index, de romlott az üzleti klíma, mind az aktuális helyzet, mind a kilátások megítélésében az építőiparban, valamint a nagykereskedelemben is.