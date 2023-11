A Russian Field nevű, közösségi finanszírozásból létrehozott közvéleménykutató cég tavaly április óta végez felméréseket az orosz lakosság körében. A Bloomberg szerint legutóbbi telefonos felmérés alapján a válaszadók 48 százaléka mondta azt, hogy Putyinnak tárgyalásokat kellene kezdeményezni a háború befejezése érdekében, és 39 százalék mondta, hogy tovább kell erőltetni a harcokat.

Így vagy úgy, de békét szeretnének

Miután a háború kezdete óta Oroszországban a háború ellenzése, de még háborúnak nevezése is hatósági zaklatásokat vonhat maga után, nem tudni, mennyire bátrak a válaszadók, bár a kérdések megfogalmazása olyan, hogy nem feltétlenül zavarja a hatóságokat. Van egy olyan kérdés is, hogy ha Putyin holnap békeszerződést írna alá, azt támogatják-e: erre 75 százalék volt az igenek aránya. Kétségkívül ez a kérdés kevéssé provokatív, mert nem tartalmazza, milyen feltételekkel történne ez.

Félnek a behívástól

Az már látszik, hogy a kezdeti lelkesedés elmúlt, hisz a kijevi orosz kudarc óta délen és keleten állóháború zajlik óriási emberveszteségekkel és a gazdaságot megviselő hatással. Amitől azonban mindenki a legjobban fél, az a mozgósítás: tavaly, amikor 300 ezer embert hívták be, még nagyobb arányú volt az azonnali béke támogatása. Az esetleges újabb behívóktól most is félnek: 58 százalék ellenezne egy újabb mobilizációt.

Elnökválasztási hatások

A közvélemény változását vélhetően az orosz kormánykörök is érzik, kérdés, hogy ez befolyással van-e a további döntésekre. Rövidtávon az lehet lényeges tényező, hogy Putyin indul-e a jövő évi elnökválasztáson, hogy sokadszor is hivatalában maradjon. Eddig nem akart olyan békéről hallani, ahol az eddig megszállt területeket legalább ne tartaná meg, persze a hadi helyzet az elnökválasztásig még bármelyik irányban elmozdulhat.

Tartós béke

Ha úgy döntene, hogy átadja az elnökséget valaki másnak pártján belül, ez megnövelné a lehetőségeket, hisz a következő elnök bizonyos mértékig tiszta lappal indulna. Így köthetne akár olyan békét is, amit Putyin, a háború kirobbantója kínosnak érezne, ugyanakkor az orosz közvélemény már támogatná, különösen, ha olyan szerződésrendszert sikerülne létrehozni, akár több hatalom bevonásával, amely hosszútávú, stabil békét jelentene.