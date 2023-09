A talaj takarása azért rendkívül fontos, mert segít a gyomokat féken tartani, és a talajban tartja a nedvességet, így kevesebb öntözésre lehet szükség, és a növények gyökereit is megvédi a túlzott hőségtől illetve a téli fagyoktól.

Az Agroinform cikke szerint a mulcs nedvesen tartja a földet, így ha gyomot is találunk, azt jóval könnyebb lesz gyökerestül kihúzni. A szerves talajtakaró idővel komposztálódik, amiért annak folyamatos pótlására is szükség van, a lebomlás viszont segíti a talaj tápanyag-utánpótlását, így a talaj szerkezete is levegősebb lesz.

Dekoratív megoldásnak sem utolsó a mulcs, mivel az egyes ágyásokat megkülönböztethetővé, elkülöníthetővé teszi. De kiváló talajtakaró lehet még a szalma, a falevelek a fakéregtörmelék, a kavics, valamint a zúzott kő és a levágott fű is.

A folyamatos talajtakarás alatt sok élőlény talál lakóhelyet, ami javítja a talaj minőségét.

A levágott fű azon túl, hogy zöldhulladék, sok dologra használható. A lap szerint azonban nagyon nem tanácsos a füvön hagyni, mivel idővel elveszi a gyeptől a fényt és a levegőt, ami ettől kikopik, és könnyebben meg is fertőződik.

Talajtakaróként az ágyások és a növények között a gyomokat elnyomja, és a talaj minősége is javítható, nedvességtartalma megőrizhető.

Ugyanakkor ha nem volt túl hosszú a gyep, a nyári hónapokban rajtahagyható a levágott fő, mivel gyorsan lebomlik, beépül a talajba és képes hűvösen tartani a fű tövét és gyökereit.

A levágott fű nagy mennyiségű nitrogéntartalma miatt hozzájárul a növények egészséges fejlődéséhez és növekedéséhez.

A megszáradt fűnyesedék vastagabb rétegben, akár veteményesben is leteríthető, a zöldségfélék körül. De alkalmas a gyalogutak takarására is.

Jó talajtakaró lehet továbbá a faapríték és a fenyőkéreg-zuzalék, ami szép látványa mellett jó vízáteresztő- és víztartó-képességű. A kavics lúgosítja talajt, így nem minden növény számára ideális. A kagylóhéj egzotikus látványt nyújt, és távol tartja a csigákat.

A szellőztetés is jó megoldás

A lap megjegyzi, hogy amennyiben a talajtakarás ellenére sem érezzük jó minőségűnek a kerti talajt, akkor tavasszal érdemes lehet felásni, hogy komposztot vagy érett istállótrágyát hozzáadni a földhöz. Hasznos lehet továbbá a talaj szellőztetése, vagyis annak felásása és elgereblyézése.