A Mol részvénye az idei év első felében meglehetősen stabil volt, és tavaly is, idén is csinos, részvényenként 250 forintos osztalékot fizetett részvényeseinek, köztük két állami alapnak, amelyek egyetemeket finanszíroznak. Mindez igen biztatónak tűnt a korábbi nehéz évek után: 2020-ban a Covid okozta olajár-összeomlás miatt esett a mélybe a részvény árfolyama, majd 2022-ben az orosz-ukrán háború, és az annak következményeitől való félelem, valamint a benzinársapka ijesztette meg a befektetőket.

Szép időszak ér véget

Utána azonban a közelmúltig jól ment a társaságnak: továbbra is döntő részben orosz olajat vásárolt, amin extraprofit keletkezett, miután a szankciók miatt az orosz olaj lényegesen olcsóbb, mint a Brent típus. Ebből a különbözetből jelentős különadót fizetett a társaság, de nem a teljes összeget. A finomítói marzsok is kedvezően alakultak, és úgy tűnt, hogy az inflációs válság múlásával a további különadók is megszűnnek, és nem is kell attól tartani, hogy visszatérnek.

Mol részvény árfolyama, 3 hónap Kép: stooq.com

Az orosz olaj eddig lappangó kockázata

Az a kockázat természetesen fennállt, hogy az orosz olajjal lehetnek gondok, hisz mégiscsak háborúban álló országról van szó, ráadásul a legfőbb szállítási útvonal, a még a kommunista rendszerben Barátság névre keresztelt olajvezeték pedig a másik háborúzó fél, Ukrajna területén halad át. Egy háborúban sok minden bekövetkezhet: megsérülhet a résztvevő országok infrastruktúrája, akadozhat nyersanyagkitermelése, és persze célszerűen úgy dönthet az egyik, hogy az ő területén ne szállítsa olajexportját a másik, mint ahogy most Ukrajna esetében ez fel is merült.

A Mol a kockázatok ellenére nem kezdte meg az olajbeszerzés erős diverzifikálását, illetve a nem orosz olajra való átállást, ahogy az európai országok túlnyomó többsége. Az import nem lenne gond, persze az orosz olaj árdiszkontját bukná a cég és a költségvetés. Ami emellett gond, hogy a szállítás az Adria vezetéken történne, amihez meg kell egyezni Horvátországgal többek között egy, a szokványosnak megfelelő, kedvező tranzitárról. Ugyancsak lényeges, hogy a Mol finomítói alkalmasak legyenek teljes mértékben a nem orosz olaj feldolgozására: ez jelenleg a cég szerint 2026 végére valósulhat meg, most 80 százalék ez az arány.

Vége lehet az ukrán tranzitnak

Az Erste elemzője szerint ez a kockázati elem most megnőtt, miután Ukrajna a jövő évben már nem akarja átengedni az orosz olajat területén Magyarország és Szlovákia felé. Ez persze még változhat, létrejöhet valamiféle akár átmeneti megegyezés, de az elemző szerint az elmúlt hetek nyilatkozatai és a kialakult politikai helyzet miatt jó esély van rá, hogy Ukrajna megszűnteti a MOL finomítói felé történő orosz kőolaj ellátást a Barátság vezetéken.

Különadók

Emellett további magyar különadók sújthatják a céget, melyek kockázatát nem tükrözi teljesen a részvényárfolyam. A várható adóemelések első jele, hogy az Ural/Brent különbségre kivetett adó küszöbét 7,5 dollár/hordóról 5,0 dollárra csökkentette a kormány augusztus 1-e óta, ezen szint feletti árkülönbségre fizet a cég 95 százalékos különadót.

Az Erste elemzője leginkább a bányajáradék visszaemelésétől, illetve az 1 százalékos, hazai árbevételre kivetett különadó emelésétől tart. Ha ez két kockázati elem – ukrán olajtranzit megszűnése és a magyar különadó emelése - életbe lép, az 2 milliárd dollár alá viheti a cég EBITDA nyereségét. Ez pedig akár MOL osztalékát is visszaveti, becslése szerint a MOL csak a szokásos, 150 forintos részvényenkénti nyereséget tudja ilyen esetben fizetni.

Csökkenő olajár és finomítói marzs

Mindemellett további tényezők is kedvezőtlenül hatnak: a Brent olajár csökken, jelenleg 73 dolláron van, előrejelzését hordónként 80 dollárra csökkentette az elemző a korábbi 100 dollárról. Az OPEC+ ugyanakkor a 75 dolláros szint fenntartását tűzte ki, amikor tavaly visszafogta a kitermelést, de most valószínűleg mérsékli a visszafogást, mivel a szervezeten kívüli tagállamok kitöltik a keletkezett piaci lehetőséget.

Az elemző lényegesen gyengébb finomítói nyereségre számít mindemellett: az európai árrések jövőre lényegében visszaállhatnak a hosszútávú átlag szintjére, sokkal gyorsabban, mint amire korábban számítani lehetett. Ez az Ural Med Komplex marzs esetében 23 dollár helyett 12 dollárt jelent hordónként.

Módosított ajánlás

A nyomott petrolkémiai előrejelzést kismértékben módosította csak az elemző, míg a gázáraknál nem változtatott, 2025 után viszont csökkenő árakra számít a globális cseppfolyós földgáz kínálat növekedése miatt. Összességében még az ukrán olajtranzit fennmaradása mellett is 2,4 milliárd dollárra csökkenhet a tavalyi 3 milliárd dollár feletti EBITDA érték, így mindenképpen indokolt a részvény célárának módosítása. Az elemző egyúttal felhalmozásról csökkentésre módosította a részvény ajánlását.