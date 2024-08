A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) tegnap jelentette be, hogy egyebek mellett a Szentkirályi Magyarország Kft. ellen is eljárást indít a fogyasztók megtévesztésének gyanúja miatt.

A Versenyhivatal közleményében arról tájékoztatott, hogy az eljárás javarészt a társaság egyik 2019-es kommunikációs kampányát érinti, azon belül is az abban tett fenntarthatósággal kapcsolatos állításokat.

A Szentkirályi Magyarország Kft. reakciójában azt állítja, hogy a GVH ezt már korábban, 2020-ban is megvizsgálta, akkor azonban arra a megállapításra jutott, hogy a versenyfelügyeleti eljárás elindításának feltételei nem állnak fent.

A társaság hozzáteszi, nem kapott információt arról, miért döntött most mégis úgy a GVH, hogy az öt évvel ezelőtti kampányuk kapcsán eljárást indít. Leszögezte azonban, hogy már most is maximálisan együttműködik a versenyhivatallal és minden, az eljárás szempontjából fontos és elérhető információt megad.