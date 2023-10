Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes reagált arra a Népszava által közölt értesülésre, amely szerint novembertől indonéz és Fülöp-szigeteki buszsofőrök is munkába állhatnak az ArrivaBus Kft. által üzemeltetett járatokon Budapesten. Ahogy az Economx is közölte, a külföldi járművezetőket nem a magyar busztársaság alkalmazná, hanem az a munkaerő-kölcsönző cég, amely csoportosan toboroz és vesz fel buszsofőröket magyarországi foglalkoztatásra. Állítólag az érintettek lakhatásáról és étkeztetéséről is a közvetítő cég gondoskodna.

A Népszavának Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes azt nyilatkozta a fővárosi BKK járatokon bevetni szándékozott Fülöp-szigetekről érkező buszsofőrökkel kapcsolatban, hogy szerinte nem jó irány a külföldi munkaerő alkalmazása, ezért a saját tulajdonú cégeknél ezt mindenképpen ki fogják zárni.

A várospolitikus szerint ez szembe megy a fővárosi és a szélesebb értelemben vett társadalompolitikai célokkal. Ezzel lemondunk a potenciális hazai munka erőtartalékról.

A Népszava csütörtökön írta meg, hogy Fülöp-szigetekről toboroz buszsofőröket a BKK külsős szolgáltatója, a fővárosban 450 buszt üzemeltető ArrivaBus Kft.

A BKV esetében szóba sem jöhet külföldi munkavállalók foglalkoztatása. Külsős szolgáltató esetén, ahol nem a főváros a munkáltató szigorúan számon fogják kérni az üzembiztonsági és utastájékoztatási követelmények betartását

– figyelmeztette a BKK szerződéses partnerét Kiss Ambrus, aki sokat mondóan hozzátette: nem az utasoktól várják el a kielégítő kommunikációhoz szükséges nyelvtudást.

A főpolgármester-helyettes álságosnak tartja annak hangoztatását, hogy kölcsönzött munkaerő alkalmazása esetén nem gyengülnek a munkavállalói jogok és a lépésnek nincs bérleszorító hatása, hiszen alternatív foglalkoztatási keretek és bérezési rendszer jön létre.

Januártól már munkába állhatnak a Fülöp-szigeteki sofőrök

Arra a felvetésre, hogy kölcsönzött munkaerő nélkül esetleg nem lesz elég buszvezető a szakpolitikus azt válaszolta, hogy a vállalkozó szerződésben vállalta a szolgáltatás üzemeltetését, így utólag nem állhat elő azzal, hogy nincs hozzá elég munkavállalója.

„A fővárosi közösségi közlekedésben mindennapossá vált a sofőrhiány, sőt, világszintű jelenség. A szolgáltatás folytonosságának biztosításához a toborzó kampány részeként októberben 20 Fülöp-szigeteki járművezető kezdi meg a képzési programot, de leghamarabb 2024 januárjában állnak munkába. Gondosan kiválasztott vonalakon, angol nyelven beszélő diszpécserek támogatása mellett teljesítenek majd szolgálatot. A célunk az, hogy továbbra is biztosítsuk a budapesti buszközlekedés zavartalan ellátásában vállalt feladatunkat” – egészítette ki korábbi válaszait az Arriva.

Mint írták, ugyanakkora bért kapnak a külföldi munkavállalók, mint a magyarok. Szerintük a Fülöp-szigeteki járművezetők azért jönnek ide, hogy támogassák Budapest közlekedésének zavartalan működését. Erre a jelenleg hatályos törvények lehetőséget adnak.