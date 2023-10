Már képzik az ázsiai sofőröket, novembertől a fővárosi buszokon a BKK egyik külső szolgáltatójának alkalmazásában tűnhetnek fel – osztotta meg értesülését a Népszava.

A lap szerint a BKV múlt heti igazgatósági ülésén elhangzott, novembertől indonéz és fülöp-szigeteki buszsofőrök is munkába állhatnak az ArrivaBus Kft. által üzemeltetett járatokon Budapesten. A külföldi járművezetőket nem a magyar busztársaság alkalmazná, hanem az a munkaerő-kölcsönző cég, amely csoportosan toboroz és vesz fel buszsofőröket magyarországi foglalkoztatáshoz. A járművezetők lakhatásáról és étkeztetéséről is a közvetítő cég gondoskodik. Már folyik a munkavállalók képzése, az Arriva angolul beszélő diszpécsereket is felvesz.

A beszámolóból kiderül, az ülésen több kérdés is felmerült.

Például, hogy

a sofőrök itt szereznek-e jogosítványt vagy a meglévő járművezetői engedélyüket honosítják.

Illetve, hogy

az ázsiai sofőrök hogyan tudnak kommunikálni a forgalomirányítókkal és az utasokkal, különösképpen az első ajtós felszállás esetén, amikor az utazási jogosultságokat is ellenőrizni kell, illetve ki kell adni a jegyet, ha valaki a sofőrtől vásárolna.

Az érintett ArrivaBus Kft. a Népszavával közölte, a fővárosi közösségi közlekedésben mindennapossá vált a sofőrhiány.

Stratégiánk szerves része, hogy minden lehetséges eszközzel bővítsük saját járművezetői állományunkat, ezért a toborzási kampány részeként külföldi munkavállalók alkalmazásának lehetőségét is vizsgáljuk

– tették hozzá.

A cég egyébként az elmúlt években ezer autóbusz-vezetőt képzett, immáron házon belül is meg tudja oldani az új sofőrök oktatását, miközben a kötelékükben dolgozó autóbusz-vezetők körülbelül öt százaléka már most is külföldi.

Emlékeztetnek arra is, hogy

miután a magyar kormány hiányszakmának minősítette a járművezetői szakmát, lehetőséget adott arra, hogy az ArrivaBus megvizsgálja a harmadik országbeli munkavállalók munkába állításának lehetőségét és előkészítse ezt.

Egyébként már júliusban jeleztük, hogy a fővárosi közösségi közlekedésben tapasztalható sofőrhiány miatt a BKK komoly toborzóakcióba kezdett, többek között B kategóriás jogosítvánnyal is várta a jelentkezőket. Ugyanakkor már akkor is sejthető volt, ha nem jelentkeznek magyar munkavállalók, külföldiekkel kell biztosítani a közlekedés folytonosságát.