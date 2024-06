A BKV Zrt. jelenleg 2000 autóbusz-vezetőt, 300 trolibuszvezetőt, 950 villamosvezetőt és 330 metróvezetőt foglalkoztat. A vállalat közlése szerint a gumikerekű ágazatokban enyhült és várhatóan meg is szűnik a létszámhiány, köszönhetően annak, hogy a jogszabályok lehetővé teszik a B kategóriás jogosítvánnyal rendelkezők a D kategóriás jogosítványt is, a C kategóriás képzést átugorva.

A vállalat ugyanakkor a 24.hu-nak azt mondta, a vasúti ágazatokban 70-90 fő hiányzik, melyeket jelenleg részmunkaidős munkavállalókkal pótol a BKV. Hozzátették, 2022-ben 15 százalékkal, 2023-ban 16 százalékkal, idén pedig 12,5 százalékkal emelték a béreket.

A lap szerint az ArrivaBus Kft. a fővárosi autóbusz-vezető kegyharmadát, mintegy 1200 főt foglalkoztat, ám őket is érinti a hiány. Azt nyilatkozták, hogy egy teljesen újragondolt toborzási stratégiát, kiterjedt megtartási program és saját autósiskolát alakítanak ki.

Hozzátették, hogy folyamatosan teljes létszámon működik a képzési programjuk, így a munkaerőhiány várhatóan meg fog oldódni.

A vállalat bérkalkulátora szerint délelőtti munkarendben, szóló buszt vezetve egy buszvezető januárban nettó 456 ezer forintot tehetett zsebre, aki pedig csuklós buszt vezetett, az 491 ezer forintot.