Novák Katalin köztársasági elnök, nem sokkal később visszaadta országgyűlési képviselői mandátumát Varga Judit korábbi igazságügyi miniszter. Szombat este Varga Judit volt férje, Magyar Péter is közölte, lemond két állami társaságnál betöltött pozíciójáról.

A mai napon benyújtom a lemondásomat mindkét állami társaságban betöltött pozíciómról

– jelentette be Facebook-oldalán Magyar Péter, Varga Judit volt igazságügyi miniszter korábbi férje. Majd hozzátette: szintén lemond a részben állami tulajdonú MBH Bank Nyrt.-ben viselt felügyelőbizottsági tagságáról. Magyar Péter korábban a Diákhitel Központot is vezette, majd 2022-ben tagja lett a Magyar Közút igazgatóságának, tavaly pedig bekerült a Volánbusz vezetésébe is.