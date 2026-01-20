Összesen 100 milliárd forintos programmal támogatnák a hazai éttermeket – derült ki Nagy Márton friss Facebook-bejegyzéséből.

A nemzetgazdasági miniszter közölte,

az éttermeket egy 5+1 elemből álló csomaggal segítené az állam.

A Vg.hu emlékeztet, a turizmus-vendéglátás több százezer embernek ad munkát Magyarországon, és a turizmuson keresztül jelentős mértékben hozzájárul az ország gazdasági teljesítményéhez, bár a nyereségesség átlagosan még mindig elmarad a koronavírus-járvány előtti szinttől.

2024 végén nagyjából 43 600 volt a kereskedelmi vendéglátóhelyek száma, ám évről évre csökkenő trend rajzolódott ki az utóbbi években. A klasszikusnak számító éttermek és büfék száma becslések alapján 20-22 ezer körülire olvadt mostanra a korábbi 25-26 ezer után. A Covid előtti szintet a mai napig nem érte el újra az ágazat.

A döntés egyébként annak tükrében sem meglepő, hogy az elmúlt évek során több neves étterem is bezárta kapuit: a fővárosban a Bálna Terasz, a Keksz Bisztró és sok más hely mellett Budapest első bababarát kávézója is kénytelen volt lehúzni a rolót.