Szerdán arról tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium, hogy összesen 3 milliárd euró értékben keltek el devizakötvénynek, köztük egy milliárd eurónyi zöld kötvény. A bejelentés szerint a kibocsátás illeszkedik az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) idei finanszírozási tervéhez, a befektetők pedig több mint 10 milliárd eurónyi ajánlatot adtak le.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek elmondta, hogy mindenekelőtt a piaci bizalom fontossága a hangsúlyoz. Úgy fogalmazott, hogy a befektetői bizalom töretlen Magyarország iránt, amit az is jól jelez, hogy a Fitch, az S&P és a Moody's is változatlanul befektetésre ajánlja az országot, és az elmúlt egy évben a besorolás nem változott.

A miniszter szerint az is erősíti a stabilitást, hogy kiemelkedően sikeres nemzetközi kötvénykibocsátásokat hajtott végre euróban, dollárban és kínai renminbiben is az ÁKK tavaly, a kamatszint pedig a vártnál kedvezőbben alakult az élénk kereslet mellett.

Ugyanakkor megemlítette, hogy szerinte külföldi politikai, gazdasági és pénzügyi erők – köztük Brüsszel – érdekeltek abban, hogy Magyarország nehezebb helyzetbe kerüljön, ezért is tartja fontosnak a januári devizakibocsátást, valamint az amerikai védőpajzs kialakításáról zajló egyeztetéseket.

Mint az a héten már korábban kiderült, a központi alrendszer hiánya 2025-ben 5738,7 milliárd forint volt, ami az eredeti és a módosított tervet is jócskán meghaladta. Nagy Mártont szerint a pénzforgalmi hiányt 248 milliárd forinttal növelte, hogy az Európai Bizottság a likviditáshiányra hivatkozva nem utalt át egy összeget december végén, ami ehelyett várhatóan január első felében érkezik.

A tárcavezető az eredményszemléletű hiányt 4,9 százalékra, míg az államadósságot 74,6 százalék körülire teszi, amit uniós átlagnak megfelelőnek mond.

Nagy Márton a 2025-ös költekezést a „békegazdaság” építésével indokolta a lapnak, ideértve a fix 3 százalékos Otthon Start Programot és kkv-hitelt, az emelt családi adókedvezményt és a háromgyermekes anyák szja-mentességét, a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványát, a 13. és a 14. havi nyugdíjat, a Demján Sándor Programot, továbbá a 90 milliárd forintos kkv-adócsökkentést.

A miniszter leszögezte, a kormány elegendő tartalékkal rendelkezik ahhoz, hogy a vállalásait teljesíteni tudja, továbbá, hogy szükség esetén ki tudja védeni a nemzetközi pénzügyi támadásokat.