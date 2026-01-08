Nagy Márton figyelmeztetése szerint a magyar gazdaság még viharosabb időszak elé nézhet, 2026 második felében fordulat jöhet, addig azonban kulcsszerepe marad a fogyasztás élénkítésének és az árrésstopoknak.

Az Inforádió Aréna című műsorban a miniszter kiemelte: nem lehet a végtelenségig fogyasztásra építeni a gazdaságot, de válságos időkben nincs más választás. Kulcskérdés, hogy az árrésstopok átmeneti eszközök maradnak-e, vagy hosszabb távon is a gazdaságpolitika részei lesznek.

„Nem mondhatjuk, hogy a stabilitás és a kiszámíthatóság irányába indult a 2026-os év” - tette hozzá, utalva a venezuelai helyzetetre és a globális geopolitikai feszültségekre. A vg.hu összefoglalója szerint nemzetgazdasági miniszter hangsúlyozta: senki nem állította, hogy a fogyasztásra épülő gazdaságpolitika örökké fenntartható, ugyanakkor a jelenlegi környezetben, a gyengélkedő német gazdaság és háborús szomszédság mellett, ez volt az egyetlen módja annak, hogy Magyarország elkerülje a recessziót.

„A gazdaságot a víz felett kell tartani, hogy a vállalkozók legalább a belső kereslettel legyenek kompenzálva”

- fogalmazott a tárcavezető.

A fordulatot a nagy ipari beruházások - köztük a CATL, BMW és BYD gyárépítései - és a német kormány költekezése hozhatja el, ami közvetlen hatással lesz a magyar gazdaságra. A miniszter reálisnak tartja a 3 százalék körüli növekedést 2026-ban, ami összhangban van a kormány 3,1 százalékos várakozásával és a piaci elemzők 2-3 százalékos előrejelzéseivel.

Az árrésstopokat 2025 elején vezette be a kormány, miután egyes termékeknél „irtózatos” árréseket tapasztaltak, és az infláció is a vártnál magasabb volt. Nagy Márton hangsúlyozta: nemcsak rövid távon, hanem fundamentálisan is meg kell vizsgálni, hogy ezek az intézkedések hosszabb távon is velünk maradhatnak-e, vagy kizárólag válságkezelő eszközként van létjogosultságuk. Példaként Romániát említette, ahol jogszabály rögzíti a kereskedők maximális árrését.

A miniszter kitért a szektorális különadókra is: szerinte azok eltörlésére akkor nyílhat esély, ha a gazdasági növekedés tartósan 3 százalék fölé emelkedik.