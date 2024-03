A QSS szaúdi robotikai vállalat a múlt héten mutatta be „Muhammadot, a humanoid robotot” a DeepFesten Rijádban. A hagyományos szaúdi öltözékbe öltözött robot arabul és angolul beszélt. Az X-en közzétett DeepFest-posztban Muhammadet az első ember alakú szaúdi robotként, valamint a Szaúd-Arábia mesterséges intelligencia vívmányait bemutató nemzeti projektként jellemezték.

Egy bemutató során az Al Arabiya riportere, Rawya Kassem állt Muhammad előtt, miközben a közönséghez beszélt. Az esetről készült videón látszik, ahogy a robot látszólag előre nyújtja a kezét, hogy megérintse a nő fenekét.

Saudi Arabia unveils its man shaped AI robot Mohammad, reacts to reporter in its first appearance pic.twitter.com/1ktlUlGBs1