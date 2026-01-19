Az elmúlt egy év alatt sem sikerült a fővárosnak döntenie arról, hogy mit kezdjen Rákosrendezővel. Erről is beszélt Erő Zoltán, Budapest főépítésze az Economx szakmai támogatásával a Bálnában rendezett Otthon Start Expón. Elmondta, hogy egy nemzetközi hálózat részeként egy külön stáb dolgozik annak eldöntésén, hogy milyen beruházás valósuljon meg a Maxi Dubaj egykori helyszínén.

Erő Zoltán elmondása szerint az élhető város koncepciója mentén gondolkodnak, ami többek között azt jelenti, hogy a kialakított lakókörnyezetnek legyen olyan vonzereje, ami meggátolja, hogy az emberek kiköltözzenek az agglomerációba. A főépítész szerint ehhez szükség van parkosításra, megfelelő intézményi háttérre, illetve a Rákosrendező esetében megmarad a vasúti park is.

A szakértőt főszerkesztőnk, Ilku Miklós kérdezte arról is, hogy az Otthon Start Program hogyan tudná elősegíteni a kompaktváros kialakulását Budapesten. Erő Zoltán elmondta, a programon keresztül potenciálisan a barnamezős (korábbi nevén: rozsdaövezet) területeket lehetne hasznosítani. A barnamezős területeket Budapest belső tartalékának nevezte, de komoly lépéseket kell tenni a kompaktság elérése érdekében, ehhez javítani kell az életminőséget.

Itt figyelmeztette is a főépítész az Otthon Start Program (OSP) leendő résztvevőit. Erő Zoltán szerint alaposan válogatni kell az újépítésű lakások között a lokáció szempontjából. Ugyanis fennáll a lehetősége annak, hogy a környéken nem elérhető a megfelelő szintű szolgáltatás a családok számára. Ha a lakópark közelében közelében nincs olyan hely, ahová a gyereket el tudom engedni, akkor a lakás sem tölti be az elvárt funkcióját.

a kormányzatnak Budapest nem fontos. Szerinte a kabinetet csak az érdekli, hogy arra költse a pénzt, amire akarja.

a kormányzatnak Budapest nem fontos. Szerinte a kabinetet csak az érdekli, hogy arra költse a pénzt, amire akarja.

Az Otthon Start Expón Panyi Miklós miniszterhelyettes, parlamenti és stratégiai államtitkár a programmal kapcsolatban elmondta, hogy az nemes egyszerűséggel új korszakot jelez a rendszerváltás, azaz az 1990 óta eltelt 35 évet tekintve, hiszen mind volumenében, mind célcsoportjait tekintve, mind az építőiparra és ezen keresztül a teljes gazdaságra gyakorolt hatását nézve semmilyen más programmal nem hasonlíthatjuk össze.

De nem csak a magyar gazdaságtörténetben egyedülálló az OSP, hanem európai viszonylatban is különleges helyet foglal el. Nem véletlenül 2025 az OSP-ről szólt, de a kormány várakozásai szerint 2026 is a lakásprogramról fog szólni. Azért is játszik a program központi szerepet, mert széles társadalmi rétegeket képes megszólítani, nem csak a családosok, hanem az egyedülálló vagy fiatal párok is felvehetik, de ugyanígy a vidéki ingatlanpiacot is mobilizálta az eddig beérkezett statisztikák szerint, mondta Panyi Miklós.