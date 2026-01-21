A kormány a szerdai kormányülésen összegezte, hogy a rendkívüli fagyos idő magas fűtésszámlákat eredményezett és ez nagy terhet jelent a családok számára. Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-videójában hangsúlyozta: mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. – Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistoppot vezet be – közölte a miniszterelnök.

A bejelentés értelmében ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, azok költségeit a családoktól a kormány átvállalja.

Orbán hangsúlyozta, még nem ért véget a szokatlanul kemény tél, ezért arra kérte az embereket, hogy vigyázzanak egymásra.