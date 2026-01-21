A kormányfő egy hosszas értekezést intézett a Harcosok Klubja tagjaihoz. Elősként azzal kezdte, hogy a januári extrém hideg miatt látszódik, hogy a rezsicsökkentés mekkora érték, azonban a nagy hideg miatt most cselekedniük kell, a szerdai Kormányülésen újabb döntéseket hoznak. Arra is emlékeztetett, szerinte igazuk van, hogy a gazdák elfoglalták Brüsszelt. Rámutatott, holnap bizalmatlansági szavazás lesz Ursula von der Leyen ellen az Európai Parlamentben, ahol szerinte minden kiderül.
Végezetül a terveiről szólva közölte, hogy a Kormányülést követően Donald Trump amerikai elnök meghívására Davosba megy, hogy megalakítják a Béketanácsot. „Aztán átvágtatunk Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra. Hosszú éjszakák előtt állok. Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár.” – írja a harcosoknak Orbán az Infostart cikke szerint.
