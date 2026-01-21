Mit, miért tesz a kormány? címmel csütörtökön reggel 10 órától ismét Kormányinfót tart Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.
A sajtótájékoztatón minden bizonnyal szóba kerülhet a rezsicsökkentés, de akár Donald Trump Béketanácsa is szóba kerülhet, ahová Orbán Viktort is meghívták, valamint a gazdákat érzékenyen érintő Mercosur-egyezmény is.
Gulyás bejelentette, nem egyben jön a 13. havi és a 14. havi nyugdíj részleteA mai kormányinfón kiderült, meddig él az új a napelemes pályázat, mit tesz a kormány a felvidéki magyarok jogcsorbítása ellen, és hogy a plusz nyugdíjak miért nem egy napon érkeznek meg.
Ha többre kíváncsi, itt olvashat tovább.
Kövesse az Economx.hu-t!
Értesüljön időben a legfontosabb gazdasági és pénzügyi hírekről! Kövessen minket Facebookon, Instagramon vagy iratkozzon fel Google News és YouTube-csatornánkra!