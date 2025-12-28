Idén mintegy 2,6 millió idős kapott 30 ezer forint összegben élelmiszer-utalványt, amit minden nyugdíjszerű ellátásban részesülő magyar megkapott.

Az összesen 10 darab, különböző névértékű utalvány összegét ugyan a Blikk szerint manapság már nem nehéz levásárolni, akadhatnak azonban még mindig olyanok, akik ezt nem tették meg. Akik pedig ebben a helyzetben vannak, azoknak érdemes gyorsan cselekedniük. 2025. december 31. után ugyanis már nem lehet az utalványokat beváltani, és készpénz formájában sem kaphatják vissza az adott névértékű összeget. Így minden fel nem használt kupon értéke elvész.

A lap emlékeztet rá, hogy az utalványt kizárólag hideg élelmiszerre költhetjük el, készételt, alkoholos italt, dohányt és sót nem vehetünk belőle. Az utalványok címletértékét sem részben, sem egészben nem lehet készpénzre váltani. A kereskedők a felhasznált utalványokat 2026. február 28-ig válthatják be a bankoknál.