A Magyar Rezidens Szövetség Vámosi Pétert, a Semmelweis Egyetem kardiológusát választotta további két évre elnökének. Az alelnök ismét Hegedüs Tamás budapesti fogorvos (aki a Magyar Orvosi Kamara titkára is) lett, a vezetésben továbbá képviseltetik magukat a debreceni, a szegedi és a pécsi klinikai központok is.

Az elnök az adminisztrációs terhek csökkentését és a mentálhigiénés támogatás fejlesztését emelte ki a következő ciklus kiemelt prioritásai között, írja a MedicalOnline.

Vámosi Péter kiemelte, hogy a fiatal orvosok a magyar egészségügy kulcsfontosságú szereplői, akik rendkívüli terheket viselnek az állami rendszer fenntartásában.

Az orvosi hivatás során jelentkező fizikai és mentális kihívások, az éjszakai ügyeletek, a hosszú munkaidő és a betegellátással járó érzelmi megterhelés mind olyan tényezők, amelyek negatív irányba befolyásolhatják a fiatal orvosok lelki egészségét. Az ilyen nyomásnak való tartós kitettség növeli a kiégés, szorongás és depresszió kialakulásának kockázatát; ezek elkerülése mind az orvosok, mind a páciensek közös érdeke.

Fontos, ahogy más segítő szakmákban is, hogy a fiatal orvosok számára is elérhető legyen a megfelelő mentálhigiénés támogatás, például pszichológiai tanácsadás, stresszkezelési tréningek, valamint a kollégák közötti támogató csoportok formájában. Ennek érdekében a következő év elején a rezidensszövetség elindítja a Fiatal Orvosok Mentális Jóléte Programot, melyhez még jelenleg is várják a területen tevékenykedő szakemberek, szolgáltatók és támogatók csatlakozását.

Fontos az is, hogy a fiatal orvosokat minél kevésbé terheljék felesleges adminisztratív feladatok, hiszen ezek elvonják a figyelmet a legfontosabb célról: a betegek magas színvonalú ellátásáról.

Korábban volt olyan rezidens, akinek magától az egyetem rektorától volt szüksége 413 aláírásra a szakvizsgára bocsátáshoz, továbbá az elektronikus nyilvántartások bevezetése is csak részleges előrelépést jelentett, mert most is van olyan szakterület, amelyben összesen 15 ezer kattintás szükséges a nyilvántartási rendszerben.

Vámosi Péter elmondta, hogy a rezidensek elvárása, hogy ezeket minél előbb egyszerűsítsék, racionalizálják, de szerencsére úgy látja, hogy a közeljövőben végre a rezidensképzésért felelős mind a négy orvosképző egyetem, továbbá az Országos Kórházi Főigazgatóság rezidensképzési ügyekben illetékes főosztálya is partner ebben.