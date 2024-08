Közel egymilliárd forintot és annak hat évnyi kamatait kell kifizetnie kártérítésként a Borsod-Abaúj Zemplén Vármegyei kórháznak, miután jogerősen elvesztette azt azt csatát, amelyben a sugárterápiát üzemeltető céget próbálta kiszorítani az intézményből – írja a Népszava. A lap szerint kórház a végrehajtás felfüggesztését kérte a Kúriától arra hivatkozva, hogy zavart okozna a betegellátásban, ha ezt az összeget a végrehajtó leemelné a számlájáról.

Júniusban döntött jogerősen a Debreceni Ítélőtábla a kórház és a Medcenter Kft. perében. Ez az az ügy, amelyben a felek erőpróbája alatt egy bank működő sugárterápiás gépet foglalt le, de az is előfordult, hogy az ellátandó daganatos betegek egy része a rendelt időben nem kaphatott kezelését, mert a felek közt mérgesedő vita miatt időnként csökkent kapacitással működött a szolgáltatás.

Az ügy előzménye, hogy még 2017-ben a kórház akkori vezetői szorongatni kezdték a sugárterápiát szolgáltató vállalkozást. A Medcenter Kft. 2006-ban kötött 15 évre szóló megállapodást, amelyben azt vállalta, hogy két új lineáris gyorsítót és egy CT-t telepít, azokat üzemelteti és karbantartja.

A bonyodalom első mozzanatként a kórház élére 2017 áprilisában kinevezett Tiba Sándor egy gazdasági átvilágítás után, az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) illetékeseinek szóbeli jóváhagyásával leállította a szolgáltató már befogadott számláinak kifizetését. Tiba Sándort később leváltották, ekkor a Népszavának a történteket úgy idézte fel, hogy egy olyan értekezleten született döntés a nem fizetésről, ahol az egészségügyért felelős államtitkár, illetve az ÁEEK főigazgatója is részt vett.

Az egyeztető megbeszélés után egyszer még telefonon is rákérdeztem, fizessek vagy sem. Megerősítették, hogy ne, bár azt is hangsúlyozták, hogy természetesen a saját felelősségemre nem fizetek

– mondta a lapnak.

Ezt követően a kórház 2017 augusztusától nem fizetett a vállalkozónak. Még 2018 elején a választásokhoz közeledtével az egészségpolitika is szorgalmazta, hogy lehetőleg peren kívül szülessen megállapodás a felek között. Erről az időszakról kérdésünkre a kórház jelenlegi megbízott főigazgatója – egy közelmúltban küldött válaszában – úgy emlékezett meg: „Az intézmény a megegyezési szándék és fizetőképesség alátámasztására nyitott ügyvédi letétet, amelyet, látva a kialakult jogvita bonyolultságát és az egyeztetés sikertelenségét, mintegy hat hónap elteltével megszüntetett.”



Miután a vállalkozó nem jutott a kórháztól bevételhez, nem tudta fizetni a beruházási hitelét sem, 2018 márciusában a Raiffeisen Bank zálogjog bejegyzéssel látta el a daganatos betegek kezeléséhez használt sugárterápiás gépet. Egy idő után munkabért sem tudott fizetni az sugárterápiás központ szakdolgozóinak, orvosainak, így 2018 decemberben rendkívül felmondással élt. A kórház ezt elfogadta, átvette a központ munkatársait, a szolgáltatót viszont kizárta, de tovább használta a gépeit. A vállalkozó 2019-ben bírósághoz fordult, a per idén júniusban jogerősen lezárult, a kórháznak ezért most mintegy egymilliárd forintot és a kamatait kell kifizetnie a Medcenternek.