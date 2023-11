A magyarok harmadának havonta nettó 350 ezer forintnál is több kellene egy normális életszínvonal fenntartásához, derül ki a Pulzus Kutató felméréséből, amit az Economx számára készített. A válaszadók ötöde szerint havi 450 ezer forint is kevés a megélhetéshez. A legrosszabb helyzetben a nyugdíjasok vannak, akik szerint a jelenlegi havi 160 ezer forintos átlagnyugdíj helyett legalább 350-450 ezer forintra lenne szükségük ahhoz, hogy ki tudják fizetni számláikat, megvehessék a szükséges élelmiszert és a gyógyszereiket is ki tudják fizetni.