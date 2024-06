A koronavírus-járvány, az elhúzódó háború és az elhibázott brüsszeli szankciók következtében

kialakult nehéz gazdasági helyzet miatt a lakosság számára elérhető hitelkamatok a jegybanki

alapkamattal együtt drasztikusan megnőttek. Célzott és hatékony kormányzati beavatkozás nélkül családok veszítették volna el otthonukat, a megemelkedett törlesztőrészletek miatt, áll a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében, amiben bejelentették:

A kormány arról döntött, hogy a családok és a lakhatás biztonságának megvédése

érdekében 2024 végéig meghosszabbítja a lakossági kamatstop intézményét.

Mint írták, a kamatstop intézkedés a bevezetésétől 2024. június 30-ig terjedő két és fél év alatt összesen

266 milliárd forintos megtakarítást jelentett, azaz ennyivel több maradt a családok zsebében.

Több mint 1200 milliárd

A lakossági kamatstop jelenleg is mintegy 300 ezer családot véd a magas kamatokkal szemben, a

kamatstoppal védett fennálló tőketartozás értéke pedig meghaladja az 1250 milliárd forintot.

A kormány hatékony és célzott intézkedései leszorították az inflációt, emellett pedig a jegybanki alapkamat is mérséklődött. Azonban a kamatstop nélkül a családok továbbra is jelentős havi törlesztőrészlet-emelkedéssel szembesülnének



– áll a közleményükben.

A lakossági kamatstop megszüntetése kapcsán látni kell, hogy nem fogunk visszatérni a korábbi kamatszintekhez - a világon mindenhol magasabb lesz a jegybanki kamatláb, mint az energiaválság előtt. Így hosszú távon nem tartható a mostani kamatstop - jelezte még áprikisban a miniszter. Nagy Márton arról beszélt, hogy ő maga arra tesz javaslatot a kormánynak, hogy december végéig maradjon a lakossági kamatstop, pont azért, hogy a fogyasztás visszatérését ezen az úton is támogatni lehessen.

A KKV-k-ra is kiterjesztették

A kormány korábban arról döntött, hogy a kamatstop intézményét a családok mellett 2022. november 1-től kiterjeszti a kkv-kra is annak érdekében, hogy a törlesztőrészletek növekedése ne vigye csődbe a vállalkozások százait és ezreit, így a magyar munkahelyek se kerülhessenek veszélybe.

Nagy Márton miniszter beszédet mond az Economx Macronomx konferenciáján Kép: Economx, Hartl Nagy Tamás

A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Bankszövetség együttműködésének eredményeként a bankok vállalták, hogy a 2024. február 1. és április 30. között az új vállalati hitelszerződések esetén a BUBOR, mint referenciakamat feletti kamatfelárat a folyósítást követően fél évig 0 százalékos szintre csökkentik. Mindez 2-4 százalékponttal csökkentette a vállalati hitelek kamatszintjét, hozzájárulva a beruházások és fejlesztések ösztönzése mellett, a piaci hitelezés és a gazdasági növekedés helyreállításához.

A KKV kamatstop 2024. április 1-jével végül kivezetésre került, de összességében egyik érintett vállalkozás sem járt rosszul. Erről itt írtunk bővebben>>>