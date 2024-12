A kormány döntése értelmében a 2024. december 31-ig megkötött diákhitelszerződésekre továbbra is érvényes lesz a kamatstop, ami azt jelenti, hogy 2025 első félévében is legfeljebb 7,99 százalékos kamatteher fog vonatkozni rájuk Mindemellett továbbra is kamatmentesen áll rendelkezésre a Diákhitel2 és a Képzési Hitel – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium.

A javaslat társadalmi egyeztetése a mai napon kezdődik. A tárca szerint idén több mint 4723 új diákhitel szerződést kötöttek a hallgatók.

Az Új Gazdaságvédelmi Akcióterv intézkedései részeként a kormány ezen felül többek között jelentős kollégium építési program döntött, valamint arról, hogy a 35 éven aluli munkavállalók lakhatását 150 ezer forintos béren kívüli juttatással támogathatják a munkaadók – emlékeztetett a tárca.