Kislánya, Kamília augusztusi születése után két hónappal már vissza is tért a medencébe Hosszú Katinka, háromszoros olimpiai, kilencszeres világ- és tizenötszörös Európa-bajnok magyar úszónő, aki elmondása alapján komolyan gondolja, hogy rajtkőre állna a párizsi olimpián.

Kihívásokkal teli a visszatérés bevallása alapján Hosszú Katinkának, aki várandóssága alatt harminc kilót szedett föl – árulta el a 24.hu-nak adott interjújában a világklasszikus magyar úszónő. A plusz kilók fele a szüléskor el is tűnt, és a baba születése után már semmilyen testi problémája nem akadt: a regenerációt nagyban segítette a sportmúlt.

Így összességében fél évre hagyta ki az érdemi úszóedzéseket Hosszú Katinka, aki a terhessége hatodik hónapjáig úszott egyre visszafogottabb intenzitással, majd a szülés utáni hetedik héten ment újra vízbe, és december elejére jutott el arra a szintre, hogy már úszóedzésnek nevezhesse a munkáját.

A háromszoros olimpiai bajnok jelenleg heti nyolc úszóedzést tud beiktatni, ezek mellett heti háromszor megy el a konditerembe.

A testem megváltozott, ami miatt korábban elképzelhetetlen módon elment a vízérzésem, teljesen elvesztettem a technikát, és mivel a testem átalakult, más lett a vízfekvésem is. Már a terhesség utáni első edzések egyikén teszt jelleggel úsztam egy 400-at. 5:45-öt mutatott az óra, ami brutál lassú. Szörnyű. Innen kell felkapaszkodnom

– fogalmazott Hosszú Katinka, akinek 4:37,5-ön belül kellene úsznia az olimpiai kvalifikációhoz.

Az úszó edzéstervét ő maga írja, a kondit teljes egészében férje, egyben edzője, Gelencsér Máté felügyeli.

Saját költségen edzőtáboroztak a Kanári-szigeteken

„Decemberben meghívásra, egy nemzetközi kampány forgatása kapcsán jártunk a Kanári-szigeteken, amit meghosszabbítottunk egy edzőtáborral, saját költségen. Érdekes, mert alapjában az, hogy visszatérek, úszni akarok, megpróbálok felkészülni az olimpiára, Magyarországon elég furcsa visszhangokat váltott ki. Kvázi kegynek kell éreznem, hogy támogatják a felkészülésemet, az edzőtáboraimat, holott például Ausztráliában külön erre a feladatra szakosodott stáb segíti a sportoló szülés utáni visszatérését egy speciális protokoll szerint" – fogalmazott a közös munkával kapcsolatban Hosszú Katinka.

Az úszónő azt is hozzáfűzte, hogy ők a férjével ketten alkotnak egy stábot, és egyikük sem támaszt irreális elvárásokat a szövetség felé.

Az úszónő azt is elárulta, az edzőtáborokba utazik velük kislányuk, Kamília is. Hozzátette: a nagymamák folyamatos jelenléte, segítsége nélkül most sem tudna edzeni, és természetesen a mama, a baba, a cumisüveg és a többi is az ő költségük.

Leadtam az idei tervemet a szövetségnek, és megkérdeztem, hogy ebből mi az, amit támogatni tudnak, és mi az, amire úgy készüljek, hogy önköltségből kell megoldjam. Egész biztos, hogy mindent nem támogatnak, de én is megkapom azt a támogatást, amit minden magyar válogatott kerettag úszó is kap: évi kétszer három hét külföldi, valamint két belföldi edzőtábor. Fizetést az úszók a MÚSZ-tól sajnos nem kapnak, arra pedig, hogy az edzőm fizetésének mi lesz a sorsa, még nem érkezett hivatalos álláspont

– jelentette ki az Iron Lany, aki ma már inkább Iron Mother-nek tartja magát, aki már az első versenyeit is kinézte erre az évre.