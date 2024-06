Felsőoktatásban tanuló hallgatók jelentkezhetnek az egyedülálló szakmai programra, a Duna Group Szabadegyetemre. Építőmérnök, építész, vízépítőmérnök, geodéta, térinformatikus, gépész és olyan IT területek hallgatóit várják a programra, akik érdeklődnek az infrastruktúra világa iránt.

Teljes mértékben ingyenes – teljes ellátással, szállással – a háromnapos programsorozat, ezért minél hamarabb érdemes regisztrálni, hiszen a szabadegyetem összesen 40 fő számára elérhető – írja a Magyar Építők.

A három nap során a legjobb hazai szakemberektől hallgathatnak meg a résztvevők előadásokat, és testközelből figyelhetik meg Magyarország legizgalmasabb infrastrukturális kivitelezési munkálatait:

bejárhatják az M44-es autópálya építését és a Duna Aszfalt lakiteleki központi aszfalt-laboratóriumát, valamint

a szolnoki Karcagi Gábor Árvízvédelmi gyakorlópályát is.

Jelentkezni a Duna Group Szabadegyetem oldalán lehet.

Kulisszatitkok és kapcsolatépítés

„Fontosnak tartjuk, hogy a következő generáció számára olyan platformot adjunk, ahol a tudásmegosztásé a főszerep, számunkra ez a Duna Group Szabadegyetem” – mondta el Tóth László, a Duna Aszfalt Zrt. igazgatóságának elnöke hozzátéve:

a kezdeményezés célja a fiatalok felkészítése a jövő kihívásaira.

A három nap alatt a résztvevők bepillantást nyerhetnek az infrastruktúra-építés kulisszatitkaiba, miközben értékes kapcsolatokra is szert tehetnek. Amellett, hogy a Duna Group Szabadegyetem az idei évben is a magyar építőipar legizgalmasabb infrastruktúra-projektjeire alapozza programját, központi szerepet kap a digitalizáció és az InfraBIM témaköre, amelyeket gyakorlati szempontból is megismerhetnek a diákok.

Fókuszban a high-tech és a digitális építés

„Idén a Duna Group Szabadegyetem origójában a digitális építés, vagyis a high-tech eszközök és technológiák által vezérelt infrastruktúra-fejlesztés áll. Igazán különleges fókuszterület ez és nagyon örülünk, hogy idén nyáron az egyetemistákat is bevezethetjük a jövő elméleteinek jelenkori gyakorlatába” – tette hozzá Szabó Beatrix, a Duna Aszfalt Zrt. BIM divíziójának vezetője.

A Duna Group Szabadegyetem célja, hogy a jövő infrastruktúra-építői már az egyetemi éveik alatt bepillantást nyerhessenek a digitalizált építőipar világába. Augusztusban a Duna Group megmutatja nekik, milyen az út- és hídépítés a digitalizáció korában, high-tech gépeket és technológiákat vonultat fel, valamint bevezeti a diákokat a 3D-modellek, drónok, fenntarthatósági szempontok, technológiai újdonságok és kivitelezési eljárások világába – mindezt terepen, a gyakorlatban.