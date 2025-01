Lázas semmittevés várható, a parlamenti választásig legfeljebb közérzetjavító intézkedésekre lehet számítani a magyar egészségügyben, mondta a Népszavának Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) volt elnöke.

A szakember megfontolandónak tartja, hogy a közegészségügyben is meg lehessen vásárolni az orvosválasztást. Így az orvosok nem rohannának a magánegészségügybe pénzt keresni, ha a munkahelyén operálhatna extra díjért még többet. Ezzel így az orvos és a kórház pénzénél maradna, a beteg pedig csak a töredékét fizetné a magánegészségügyi díjaknak.

Széttöredezett az ellátórendszer, egyre erősebben érezhető a humánerőforrás-, ezen belül is a szakdolgozó-hiány, valamint a köz- és a magánellátás viszonyának rendezetlensége – ez a három legfontosabb probléma, amelyre a kormányzatnak 2025-ben megoldást kellene találni.

A politika korán váltott kampány üzemmódra, így a hátralévő időt a botránykerülő lázas semmittevés foga jellemezni az egészségügyben. Kincses Gyula hozzátette: általános szabály, hogy a ciklus vége felé komolyabb dolgokba már senki nem mer belevágni. Másrészt az átalakításhoz, átszervezéshez pénzre van szükség, az meg nincs – mondta.

Maximum közérzetjavító intézkedések, mint például a kórtermek kifestése, illetve kisebb, amúgy hasznos, de pénzbe nem kerülő korrekciók várhatók.

Kincses Gyula szerint a köz- és a magánellátás viszonyában egy szabályozott, tisztességes együttműködésre lenne szükség, amelyben a két szektor nem konkurense, hanem kiegészítője egymásnak. Azaz lehetővé kellene tenni, hogy legálisan oda-vissza lehessen egymáshoz utalni beteget.

Szükség lenne arra is, hogy az állami egészségbiztosító szabadabban vásárolhasson szolgáltatásokat a magánszférától. Az már politikai bátorság, vagy rendszerszemlélet kérdése, hogy megengedi-e az állam, hogy a befizetett járulékának valamekkora részét valaki magával vigye a magánellátóhoz, ahol a szolgáltató kérhetne tőle kiegészítő díjat is. Hasonló rendszerek működésére külföldön is van példa, és ennek van realitása. Ez tudna kiskapuk nélkül működni, mert ugyanannyi pénzből jobb ellátást a magán sem tud nyújtani.

Jelenleg 940 betöltetlen praxis van, ami azt jelenti, hogy a körzetek 14 százalékában nincs állandó orvos, erről az Economxon is írtunk bővebben.Az érintett területen élőknek így vagy úgy megoldott az alapellátása, de mindez sokkal bizonytalanabb, kiszámíthatatlanabb, mintha lenne ott állandó orvos. Ebben is kellene valami rendet tenni, tette hozzá a MOK korábbi elnöke.