Nincs két egészségügyre, egy államira és egy magánellátásra elegendő orvos és szakdolgozó Magyarországon, egyre sem nagyon, ezt többször is hangsúlyozta Kincses Gyula, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) volt elnöke.

A szakember a napokban azt is közölte, hogy Magyarországon 940 praxis betöltetlen, egy év alatt 114 üres praxissal lett több. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) legfrissebb adatai szerint 2025. január 1-től újabb hét praxisban nem lesz háziorvos. A rekorder Pest vármegye, ahol 247 praxis üres, a dobogó második fokán Budapest áll 191 üres praxissal.



2025. januárjában a legnagyobb alapellátó orvoshiánnyal küzdő térségek:

Bács-Kiskun vármegyében 48 praxis üres;

Békés vármegyében 66 praxis üres;

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében 104 praxis üres;

Fejér vármegyében 53 praxis üres;

Győr-Moson-Sopron 71 praxis üres;

Pest vármegyében 247 praxis üres;

Budapesten 191 praxis üres;

Somogy vármegyében 51 praxis üres;

Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében 74 praxis üres;

Vas vármegyében 70 praxisban nincs orvos.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2023-ban a háziorvosi szolgálatot összesen 5604 háziorvos és házi gyermekorvos látta el, a számuk 144 fővel csökkent 2022-höz képest. Az alapellátó orvosok éves betegforgalma együttesen megközelítette a 72 millió esetet. Egy háziorvosra és házi gyermekorvosra átlagosan az egy évvel korábbihoz képest 40 fővel több, 1710 lakos jutott, vagyis nagyon leterheltek a rendelők. Erről Kántor Irén, a Házi Gyermekorvosok Egyesületének elnöke is beszélt lapunknak. Azt mondta, hogy a perifériákon van a legnagyobb gond, közel 150 házi gyermekorvosi praxis áll üresen.

Az jó hír, hogy 2023-ban az előző évinél 3,4 százalékkal több, 42,1 ezer orvos gyógyított a hazai egészségügyi ellátórendszerben, a tízezer lakosra jutó orvosok száma 42,4-ről 43,9-re emelkedett.

Ugyanakkor 8400 állás betöltetlen maradt az egészségügyben, közel felére szakdolgozókat, negyedére orvosokat vártak. A statisztikai adatok szerint az orvosi állások 4,3, a szakdolgozói állások 3,7 százaléka volt üres. A legtöbb orvos Borsod-Abaúj-Zemplén, a legkevesebb Baranya vármegyében hiányzott.

A háziorvosi praxisok döntő hányadát saját praxisként, 13 százalékát helyettesítésben látták el. Utóbbiak túlnyomó részében az úgynevezett betöltetlen, vagy üres praxisok betegeinek ellátása történt. Leginkább az apró és kisfalvas térségekben fordul elő, hogy helyben nem hozzáférhető a háziorvosi ellátás, ez mintegy 1400 települést és 534 ezer lakost, az ország népességének 5,6 százalékát érintette 2023-ban.

Egy háziorvosra átlagosan 2002, egy házi gyermekorvosra 1091 bejelentkezett lakos jutott 2023-ban, számuk évek óta lassan emelkedik. Egyes praxisoknál a gyermekeket is a háziorvos látja el. Az egy háziorvosra és házi gyermekorvosra jutó lakosok száma Budapest belső kerületeiben a legkisebb, 1000–1900 körüli, ezzel szemben 43 járásban több mint 2000 lakos ellátása hárul egy orvosra, a legtöbb 3213 lakost Gönc térségében kell ellátni a háziorvosoknak.

2023-ban 63,5 ezer kórházi ágy működött az országban, tízezer lakosra jutó számuk az egy évvel korábbi 67,7-ről 66,2-re csökkent. A fővárosban van a működő kórházi ágyak negyede. 2023-ban a kórházi ápolás átlagos tartama országosan 7,2 nap volt, szemben az egy évvel korábbi 6,8 nappal.

A magánszektor további erősödés várható

Egyre többen fordulnak az egészségügyi panaszaikkal magánorvosokhoz. Többek között azért, mert nem tudják kivárni a sorukat, a hosszú várólisták miatt. Az OECD Magyarországról készült egészségügyi országprofilja szerint már 2021-ben Magyarország összes egészségügyi kiadásának 25 százalékát a lakosság saját zsebből fizette, ami jóval meghaladja a 15 százalékos uniós átlagot.

Egy év alatt 16 százalékkal emelkedett a Top30 egészségügyi magánszolgáltató összes árbevétele 2023-ban és elérte a 170 milliárd forintot, mondta Lengyel Lívia egészségügyi közgazdász, a Top30 kiadvány főszerkesztője a Nagy Magánpraxis Napon, amelyről itt írtunk bővebben. A szakemberek szerint a magánszektor további erősödése várható, az állami egészségügy gyengélkedése továbbra is a magánegészségügy felé tereli a betegeket és az orvosokat is. A hazai kórházak továbbra is óriási adósságot görgetnek maguk előtt, már az újévet is közel 130 milliárd forintos tartozással indítják.