Megjelent a Magyar Közlönyben az a február 14-én hatályba lépő kormányrendelet, amelynek a lényege, hogy akkortól a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) helyett a „Batthyány-Strattmann László Alapítvány A Gyógyításért” nevű alapítvány dönt a társadalombiztosító által nem támogatott gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök egyedi, méltányossági elbírálásáról, írta meg a 24.hu.

Az alapítvány évente akár 40 milliárd forint felett is rendelkezhet.

A „szegények orvosáról” elnevezett szervezet a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) támogatásával nem rendelhető gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök árához járul hozzá egyedi elbírálás után. Valamint az állampolgárok adójuk 1 százalékát is felajánlhatják az alapítvány számára. A most bejegyzett alapítvány számára évente 30-40 milliárd forintot biztosítanának, és ide érkeznek be majd azok az adományokból megmaradt összegek is, amit valakinek a gyógyulásáért adtak össze az emberek.

Az alapítvány által nyújtott támogatások rendszeres kifizetéséhez, elszámolásához és ellenőrzéséhez gyógyszertárakkal, más egészségügyi szolgáltatókkal szerződéses kapcsolatokkal, valamint átlátható kifizetési és elszámolási rendszerekkel kell rendelkezni. Ezt a rendeletet Orbán Viktor jegyzi, ám született egy belügyminiszteri határozat is. Mivel az alapítványt január 14-én jegyezték be, így az egészségügyért is felelős Pintér Sándor döntése szerint az idei költségvetésben biztosított pénzt szintén február 14-től használhatják fel.

A Hivatalos Értesítőben közzétették az alapító okiratot. Az alapítványt irányító kuratórium elnöke, Kovácsné Putnoki Katalin, a négy tag: Dr. Boncz Imre, dr. Sebők Szilvia, dr. Szántó Éva, Szebik Imre.

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. A felügyelőbizottság elnöke Bidló Judit lett, aki az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkára Pintér Sándornak. A felügyelőbizottság további tagjai: Gergely Erika és dr. Perlik Márk Péter.