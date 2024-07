Világviszonylatban elsőként jöhetne létre a teljeskörű, digitalizált bőrgyógyászati ellátás a teljes egészében magyar fejlesztésű AIP Derm segítségével. A privát szektorban bizonyított szolgáltatás az egész országra kiterjedő, mesterséges intelligencia által vezérelt bőrgyógyászati klinikaként funkcionálna, amely a járóbeteg szakellátás átlagárának harmadáért látná el teljeskörűen a bőrgyógyászati eseteket.

A megoldás, amely több országban, több tízezer páciensnél bizonyította már a hatékonyságát, az államnak milliárdokat, az orvosoknak több ezer munkaórát spórolhatna meg.

A hivatalos statisztikák szerint Magyarországon jelenleg évente 59 millió esetet lát el a járóbeteg szakellátás, amelyből 1,2 millió ezer bőrgyógyászati eset. Az egészségügyre és az orvosokra nehezedő nyomást a mesterséges intelligencia lehet hivatott enyhíteni, ahogy az egyre több szektorban is tapasztalható.

Magyarországon évente több mint 23 ezer bőrrákos embert diagnosztizálnak, erről itt írtunk bővebben.

Ennek a trendnek a zászlóshajója az egészségügyben az AIP Derm, a bőrgyógyászat Shazamjaként is emlegetett mesterséges intelligencia alapú technológia, amelynek rendszere egy, a tünetes bőrfelületről beküldött kép alapján képes dermatológiai problémákat diagnosztizálni. A beteg feltölti az általa készített képet az AIP Derm platformjára, kitölti a kórtörténetét, valamint további kérdésekre is válaszol, majd beküldi a vizsgálatot. Első körben a bőrproblémát a mesterséges intelligencia elődiagnosztizálja, majd egy bőrgyógyász állítja fel a végső kórképet. A szakorvos a diagnózis mellett személyre szabott kezelési javaslatot is tesz, és amennyiben szükséges, receptet is tud felírni a páciens részére.

A startup már a Semmelweis Egyetemmel közösen elvégzett országos pilot projekt során is bizonyított, mondta Kovács Máté, az AIPDerm.hu vezérigazgatója. 2022-ben több mint 20 ezer pácienst láttak el több mint 2000 településről. A fejlesztés népszerűsége azóta töretlen, hazánkban folyamatosan nő a felhasználók száma, és több külföldi országban is terjeszkedni kezdett a magyar csapat.

Nemrég árcsökkentéssel tették hozzáférhetőbbé a rendszert a magyar betegek számára, és a korábbi 10 ezer forintos ár helyett már csak 3 ezer forintot kell fizetni esetenként, ami töredéke annak, amit egy személyes jelenlétet igénylő vizsgálatot kifizetnénk az orvosnak, ráadásul sokkal gyorsabb és kényelmesebb is annál – mondta Kovács Máté.

A tervek között szerepel az is, hogy a szolgáltatást központosítják, és az állami egészségügyben ingyenes is elérhető legyen.

20 bőrgyógyász láthatná el az esetek háromnegyedét országszerte

Magyarországon a járóbeteg szakellátásra átlagosan az állam 15 741 forintot költ eseteként. A már jelenleg is az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térhez (EESZT) integrált AIP Labs digitális kórház dermatológiai modulja, mintegy nemzeti bőrdiagnosztikai szolgáltatás és betegirányitó modul jelentős mértékben csökkenthetné az alapellátás költségét, évi akár mintegy 30 milliárd forinttal, miközben az ország teljes területén elérhetővé tenné a legmagasabb szintű ellátást.

Kovács Máté szerint ezzel jelentősen csökkenthetőek lennének az infrastrukturális költségek, hiszen a beérkező esetek közel háromnegyede távolról kezelhető, és az orvosok mindössze 30 ezer munkaóra alatt el tudnák látni az eseteket.

Gyakorlatilag ez azt jelentené, hogy 20 bőrgyógyász képes lenne ellátni az online beérkező pácienseket, amíg az ország többi szakembere tudna foglalkozni a súlyos, személyes jelenlétet igénylő esetekkel, és a fekvőbetegekkel.

A számítások szerint az AIP Derm integrációjával a bőrgyógyászati várakozási idő az állami ellátásban kevesebb mint egy hétre csökkenhetne, ami egyedülálló egész Európában – mondta a vezérigazgató.

A magyar startup ráadásul további, mesterséges intelligenciára épülő, az ellátás hatékonyságát növelő modul bevezetésén is dolgozik, melyek egyenként is hatalmas szintlépést jelenthetnének a jövőben az állami egészségügyben.