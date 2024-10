Év vége előtt sokaknak jön jól minden pénz a karácsonyi ajándékozás és a nagybevásárlások előtt. Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint azok az ügyfelek, akik most döntenek úgy, hogy új bankszámlát nyitnak, az év végére több tízezer forinttal is megnövelhetik az ünnepi költési keretüket. A bankok zöme októberben még a korábbi feltételek mellett kínálja számlanyitási kedvezményeit.

Az ingyenpénz mellett a számladíjon is spórolhatunk

Persze – hívja fel a figyelmet a szakértő – pusztán az egyszeri kedvezményért nem érdemes bankot váltani. Ám a bankok a legtöbb számlacsomagjukat elérhetővé tették az üdvözlő bónusz program keretében. Ez azt jelenti, hogy a jóváírás mellett a banki szokásainknak legjobban megfelelő számlacsomag kiválasztásával további több ezer forintot tudunk megspórolni – emlékeztet Gergely Péter.

A bankok többsége a már náluk lévő, elégedett ügyfelekre is gondol és ezért ajánlóprogramok is vannak, ahol nem csak az új ügyfél, de a bankot ajánló meglévő kuncsaft is jóváírást kaphat. A megoldás már csak azért is népszerű a pénzügyi szakértő szerint, mert a felmérések szerint Magyarországon a bankválasztásban még mindig az egyik legkomolyabb érvet az jelenti, ha valamelyik családtag ajánlja az adott pénzintézetet.

Most pedig nézzük a jelenleg futó akciókat.

A CIB Bank bátorítja a meglévő ügyfeleit, hogy ajánlják a bankot.

Az október 31-ig futó Welcome akcióban 10 ezer forintos jóváírást kap az ajánló ügyfél, ha az ajánlott ügyfél CIB ECO Start Bankszámlát nyit;

ugyancsak 10 ezer forintos jóváírást kap az ajánló, ha az ajánlott ügyfél CIB ECO vagy CIB ECO Plusz Bankszámlát vagy CIB Private Banking Magánszámlát nyit;

20-20 ezer forint a jóváírás az ajánlónak és az ajánlottnak is jár, ha az új ügyfél CIB ECO FirstStep vagy CIB ECO ForYou Bankszámlát nyit.

Mindhárom esetben a jóváírás közös feltétele, hogy

az új ügyfél a számlanyitást követő első három hónapban legalább három alkalommal, vásárlásonként minimum 3000 forint értékben vegyen a bankszámlához igényelt bankkártyájával, valamint hozzájáruljon a marketingcélú megkeresésekhez.

Az Erste Banknál a korábbi 30 ezer forint helyett szeptember óta október 31-ig már 40 ezer forint jóváírásra számíthatnak az új ügyfelek, ha online vagy a bankfiókban nyitják a számlájukat – a közvetítőkön keresztül érkező új ügyfelek viszont ki vannak zárva. További elvárás, hogy

a számlához bankkártyát is igényelni kell.

A Gránit Bank akciói a jelen feltételek szerint szintén október végéig élnek. Ennek keretében 40 ezer forint jóváírásra számíthat az ügyfél, aki a bank szelfis számlanyitás szolgáltatását választja, hozzájárul a marketing célú megkeresésekhez, és 60 napon belül aktiválja a Gránit eBankját.

További feltétel 60 napon belül egyszeri, legalább 150 ezer forintos bankon kívüli utalás számlára érkezése, illetve 5 darab sikeres bankkártyás vásárlás minimum 1 000 forint értékben.

A Gránit Banknál 10-10 ezer forintos jóváírást kap az ajánló és a számlát nyitó ügyfél is.

Az UniCredit Bank ment a legmesszebbre. A bank 2025. január 31-ig hosszabbította meg korábbi akcióit.

Az UniCredit ügyfélajánló programban 15 ezer forint jóváírásra jogosult az ajánló és a számlanyitó is, ha az új ügyfél a számlájához 3 hónapon belül bankkártyát és mBanking szolgáltatást igényel.

További 15-15 ezer forintot fizet az UniCredit akkor, ha az új ügyfél számlájára az első félévben legalább 3 hónapban havonta minimum 500 ezer forint jóváírás érkezik.

Az OTP Bank őszi számlanyitási promócióját egyelőre október 20-ig hosszabbították meg. Ennek keretében az új - Pályakezdő, Bázis S, Bázis M, Bázis L, vagy Prémium Next – bankszámlát nyitó ügyfélnek, aki a számlanyitást követő 30 napon belül Persely funkciót igényel és azt használja is, valamint

a számlához igényelt bankkártyával az első hónapban összeghatár megjelölése nélkül legalább háromszor vásárol

– fizikai kereskedőnél vagy online – ott akár 30 ezer forintos jóváírás érkezhet a Persely számlára.

Október 18-ig él a Raiffeisen Bank 50 ezer forintos számlanyitási jóváírás akciója. Az új ügyfelek a jóváírást akkor kaphatják meg, ha legalább egy év hűségidőt vállalnak és

a számlanyitást követően 5 darab legalább 1 000 forint értékű kártyás vásárlást teljesítenek.

Visszatérő ügyfél is lehet új számlanyitó

Gergely Péter szerint érdemes arra is figyelni, ki számít új ügyfélnek az adott banknál. A CIB-nél a kizárás a jelenleg számlával rendelkezőket, illetve azokat érinti, akik 2022. február 4-e előtt CIB ECO FirstStep Bankszámlát nyitottak. Ám az az ügyfél, aki tegnap lezárta korábbi CIB-es számláját, ma részt vehet ajánlottként a Welcome programban. Ugyancsak kizárja az ajánlásért járó jóváírást az, ha az ügyfél ügynökön keresztül intézi a számlanyitást.

Az OTP-nél a kedvezmény igénybevétele szempontjából új ügyfélnek az minősül, aki a számlanyitást megelőző 3 hónapban nem rendelkezett lakossági számlával a banknál.

Lényegében hasonló feltételt jelent az Erste előírása, ahol a díjkedvezményre az jogosult, akinek 2024. június 30-án nem volt a banknál élő lakossági bankszámlája – de a bank kizárja azokat is, akik 2022. október 1-től meghirdetett bármely online és fióki számlanyitási akciók keretében korábban már bármilyen díjkedvezményben részesültek.

A Raiffeisen kedvezményeit az az új ügyfél kaphatja meg, aki 2024.03.01. és 2024.08.30. között nem rendelkezett Raiffeisen lakossági vagy prémium bankszámlával.

A Gránit esetében 180 napnak kell eltelnie a korábbi lakossági számla bezárásától, hogy új ügyfélnek minősüljünk, az UniCreditnél viszont csak akkor adják oda a kedvezményeket, ha az utolsó UniCredit számlánk bezárása óta már legalább 1 év eltelt – figyelmeztet a BiztosDöntés.hu szakértője.