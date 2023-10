Egyre erőteljesen az osztrák munkaerőpiac elszívó hatása, a határ mentén élők pedig egyre nyitottabbak – nyilatkozta a HVG-nek Nógrádi József, a Trenkwalder munkaerő-kölcsönző és -közvetítő kereskedelmi igazgatója. A cég mobilitási felmérései alapján a Vas vármegyében dolgozók 69 százaléka váltana munkahelyet, ebből 43 százalék külföldre is költözne, többségében Ausztriába. A főbb motivációk között a jobb megélhetés, a több munkalehetőség és a stabilabb jövő áll. Igaz, ez önmagában nem jelenti azt, hogy ennyien batyut is ragadnak. Nógrádi ugyanakkor megjegyzi, hogy meglepően sokat romlott az érték az elmúlt időszakban, ami a céget is meglepte.

Más vármegyékben is hasonlóan nyitottak, de idővel a keleti országrészből mennek Ausztriába szerencsét próbálni.

Győr-Moson-Sopron megye az egyik legkedveltebb belföldi vándorlási célpont, a cikk megjegyzi, hogy nagy a veszélye annak, hogy akik ide érkeznek, azokat nem sok választja el attól, hogy a határ másik oldalára vándoroljanak tovább.

Az osztrák oldalon is érzik a magyarok fogékonyságát, így a meghirdetett pozíciók száma is egyre nő: a magyarországi hirdetése 15 százaléka szól Ausztriába. A szakember szerint mintegy 3-5 ezer ilyen állás van, de a parkolók is tele vannak magyar nyelvű álláshirdetésekkel.

Sok a pályakezdő, még több a sztereotípia

Bogdanovits Péter, az Aarenson Consulting ügyvezetője a lapnak azt nyilatkozta, hogy a korábbi évekhez képest nagy változás, hogy több pályakezdő eleve külföldön áll munkába. Az Ausztriában működő CrewKraft vezetője szerint ugyanakkor a növekvéssel együtt a társaság is egyre jobban hígul: egyre többen szakma és német nyelvtudás nélkül akarnak a határon túl dolgozni.

A szakértők szerint nem érdemes abban bíznia senkinek, hogy nem fogja idegennek érezni magát külföldi munkavállalókat: van, aki érzékeny erre, míg mást egyáltalán nem érdekli.