A WHO súlyos figyelmeztetést adott ki, miután december 21-ig összesen 19 MERS-CoV fertőzést regisztráltak. Ebből 4 eset volt halálos. 17 esetet Szaúd-Arábiában, a vírus zéróterületén, kettőt pedig Franciaországban észleltek.
A Daily Star azt írja, noha ez a fajta koronavírus típus elsősorban dromedár tevékről képes zoonózis útján emberekre átterjedni, az emberek közötti fertőződés is lehetséges szoros kontaktus útján. A legtöbb esetben a tünetek enyhék, az orvosok azonban arra figyelmeztetnek, hogy mindenki legyen tekintettel a tünetekre.
A lap szerint ugyan ezek az esetek nem változtatnak a globális és regionális szinten egyaránt mérsékeltnek számító általános kockázatértékelésen, arra mutatnak rá, hogy a vírus bizonyos országokban továbbra is fenyegetést jelent.
A MERS tünetei között szerepel a láz, köhögés, nehézlégzés, hasmenés és hányás. A vírus súlyosabb esetekben halált is okozhat. Jelenleg nincs védőoltás a betegséggel szemben.
