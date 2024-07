Az orosz kabinet elnöki adminisztrációja (AP) Vlagyimir Putyin asztanai beszéde nyomán elkészített egy útmutatást a kormánypárti és az állami kiadványok számára arról, hogy az újságírók hogyan tudósítsanak az orosz elnök „békekezdeményezéséről”.

A Meduza birtokába jutott dokumentum szerzői magát a háborút ukrán konfliktusnak nevezik. A kormánypárti újságíróknak pedig azt tanácsolják, hogy hangsúlyozzák ki: Oroszország nem utasítja el a párbeszédet, valamint azt is, hogy Ukrajna és a Nyugat ezzel szemben az ultimátumok nyelvén beszél.

A dokumentum szerint az ajánlott megfogalmazás az, hogy Oroszország békekezdeményezése a lehető legrövidebb időn belül véget vethet a konfliktusnak, a javasolt terv pedig, amennyiben Kijev és a Nyugat is készen áll rá, lehetővé teszi az ellenségeskedések azonnali leállítását, valamint a tárgyalások megkezdését.

A javaslatokban az is szerepel, hogy a javasolt tudósításban annak kell szerepelnie, hogy Kijev teljesen lejáratta magát és bármilyen megállapodást könnyen elárul. Hozzá kell tennie az alkalmazott propagandistáknak azt is, hogy Kijev militarista célokra használhatja fel a tűzszünetet, amit nem szabad megengedni.

A dokumentum végén egy olyan rész is szerepel, ami az úgynevezett „többpólusú világrend” témájáról szól. Az itt leírtak szerint a propagandistáknak ki kell jelenteniük, hogy ez a világrend már valósággá vált, és hogy Putyin személyesen és döntően járult hozzá a kialakulásához.

A szöveg szerint azt is tényként kell kezelni, hogy a nyugati-központú és az Amerika-barát nemzetközi kapcsolatok modellje idejétmúlt, mert az Egyesült Államok nem tudott megbirkózni hegemón szerepével, ezért a vezető szerepet most az intenzíven fejlődő világ többségi államai, köztük Oroszország töltik be a világpolitikában.

Az elnöki adminisztráció azt javasolja, kezeljék tényként, hogy a BRICS és a Sanghaji Együttműködési Szervezet (SCO) a legbefolyásosabb szervezetek, amelyek „háttérbe szorították a nyugati struktúrákat", maga Oroszország pedig „a többpólusú eurázsiai világrend legfontosabb építője".