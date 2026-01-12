Háborús bűncselekménynek minősítette az Egyesült Államok által a hónap elején Venezuela ellen végrehajtott támadást helyi idő szerint vasárnap Freddy Nanez, a latin-amerikai ország tájékoztatási minisztere.
A politikus egy nemzetközi kulturális rendezvényen hangsúlyozta a nemzetközi kulturális közösség történelmi felelősségét az erőszak eszkalálódása és a nemzetközi jog gyengülése miatt. Kifejtette:
Venezuela megbélyegzése inkább a természeti erőforrásokkal kapcsolatos gazdasági érdekekhez kapcsolódik, mint ideológiai motivációkhoz.
Egyben emlékeztetett a más országokban történt külső beavatkozások történelmi precedenseire.
Szerinte 2019 óta fokozódott az ellenségeskedés szankciók, titkos műveletek és venezuelai vagyonok illegális kisajátítása formájában. Leszögezte mindazonáltal, hogy "Venezuela nem adja meg magát".
