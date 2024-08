A chicagói konvenció előestéjén Kamala Harris három és hat százalékpont közötti előnnyel vezet a Fehér Házért folytatott versenyben – derült ki két, vasárnap ismertetett közvélemény-kutatásból.

Az ABC News, Washington Post és az Ipsos közös kutatása szerint

a regisztrált szavazók körében 49-45 százalékkal, a valószínű szavazók körében pedig 51-45 százalékkal vezet Harris Trump előtt.

Egy ötfordulós versenyben (idén a két nagy párt jelöltjén túl három kevésbé esélyes aspiráns is elindul az elnöki székért) – ebben Robert F Kennedy, Cornel West és Jill Stein is szerepel – 47-44 százalékkal vezet Harris Trump előtt a regisztrált és 49-45 százalékkal a valószínű szavazók körében.

A CBS News felmérése alapján

országosan három százalékkal, 51-48 arányban előzi meg a republikánus jelöltet a jelenlegi alelnök.

A hét kulcsfontosságúnak tekintett csatatérállamban – Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona, Georgia, Nevada és Észak-Karolina – 50-50 százalékos arányban áll Harris és Trump.

Ezek a mérések azt jelzik, hogy Joe Biden visszalépése után Harris belépése a versenybe felpezsdítette a demokrata érzelmű szavazókat – írja az Al Jazeera.

A New York Times és a Siena College szombaton ismertetett közvélemény-kutatása szerint újra kiélezetté vált a verseny olyan korábban Trump felé hajló államokban, mint Arizona, Georgia, Nevada vagy Észak-Karolina.

Nemcsak Harris támogatásáról szól a konvenció

Kamala Harrist és az alelnökeként megnevezett Tim Walz minnesotai kormányzót korábban név szerinti szavazáson jelölték, a ma kezdődő négynapos elnökjelölőkonvenció célja pedig, hogy egységet mutassanak az új jelöltek mögé felsorakozó demokraták.

Sajtóértesülések szerint a korábbi elnökök között Biden, Bill Clinton és Barack Obama is beszédet mond a chicagói eseményen, ezenfelül Hillary Clinton egykori külügyminiszter és Michelle Obama volt First Lady is megszólal.

Azonban nemcsak pártfogókra számíthat a regnáló alelnök:

több párttársa kritizálta a Biden-adminisztráció politikusát, amiért támogatják a Gázában háborút folytató Netanjahu-kormányt.

A „Küldöttek a népirtás ellen” elnevezésű demokrata csoport bejelentette: az Izraelnek történő amerikai fegyvereladások embargóját fogják követelni. A párt múlt hónapban kiadott közleménye azonnali tűzszünetre és az Izraelbe irányuló fegyverszállítások leállítására szólít fel.