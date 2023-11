– egészen más okokból.

A The Economistnak adott interjújában Zaluzsnij érezhető rezignáltsággal ismerte el, hogy az Ukrajnába idén érkezett modern harckocsikra tavaly lett volna a legnagyobb szükség, és a még beígért F-16-os vadászgépek már messze nem lesznek olyan hatékonyak, mert az oroszoknak sikerült javítaniuk a légvédelmüket.

Persze, az ukrán oldalon modern Challengerek, Leopard ok és Abrams ok állnak rendelkezésre, kár, hogy a háború jelen szakaszában nincs túl sok lehetőség az áttörésre.

Még nagyobb a feltűnő aránytalanság, ha a tüzérségről van szó, amely a lövészárokháborúban végzi az operatív feladatok oroszlánrészét. A nyugat havonta nagyjából 13 vontatott tarackot szállított Ukrajnának, míg az oroszok több mint 200-at hoztak a frontra. Persze az ukrán felszerelés minősége itt is felülmúlja az ellenségét, de itt is szembejön a minőség kontra mennyiség probléma, ami megint az oroszok felé billenti a mérleg nyelvét.

Ebben a helyzetben az eredeti amerikai stratégia – vagyis az Oroszország meggyengítését célzó hosszú távú hadművelet – meglehetősen kérdésessé válik. Bár a háború alatt minden országhoz hasonlóan Oroszország is bizonyos mértékig legyengült gazdaságilag, a nyugati szankciók nem töltötték be maradéktalanul a szerepüket.

Ebben pedig lássuk be lehet valami: Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország – üres fegyverraktárakról számolnak be. Mások, például Szlovákia és Magyarország inkább Oroszország felé kacsingatnak. Arra pedig bárki mérget vehet, hogy akadnak olyan országok, amelyek másfél évnyi keserves pénzügyi erőfeszítések után szívesen visszatérnének az olcsó orosz gázhoz.

Ebben a háborúban a döntésképtelen és meggyengült Nyugat-Európa hamar a tehetetlen megfigyelő szerepébe kényszerülhet, aki csak arra vár, hogy a feje fölött hozzanak meg döntések.

Ráadásul az izraeli háború is úgy hullott Oroszország ölébe, mint csillag az égből. A Kreml számára nincs jobb egy elfeledett háborúnál, mert akkor áttérhet arra a forgatókönyvre, amelyet számos szomszédos országban már sikeresen alkalmazott.

Budanov tisztában is van ezzel, amikor az NV-nek adott interjújában az egyik ilyen ország példáját idézi: „voltak olyan esetek a történelemben, amikor az államok közötti hosszú háborúk jogilag nem fejeződtek be. Példa erre az Orosz Föderáció és Japán konfliktusa, azon belül is a Kuril-szigetek hovatartozása, amelyről sosem szólt békeszerződés, és már több mint 70 éve fennáll. Itt is nagyon valószínű egy ilyen forgatókönyv, ráadásul az Orosz Föderációnak csillapíthatatlan az étvágya, és az nemcsak a Krímet érinti.”