Ukrajna uniós nagykövete interjút adott az Euronews Europe Today című műsorában a csütörtöki EU-csúcstalálkozó előtt.

„Először is azért harcolunk, hogy megállítsuk ezt a háborút, és az európai jövőnkért küzdünk. Ukrajna tagjelölt állam, és amint konszenzus születik, készen állunk a csatlakozási tárgyalások megkezdésére” – mondta Vszelovod Csencov.

Arra kérdésre, hogy mihez kezdenek Orbán Viktor ellenállásával, azt mondta, hogy egyedül Magyarország blokkolja a kérdést.

„Én arra koncentrálnék, hogy kik támogatják, tehát 26 tagállam támogatja a csatlakozást,

és biztos vagyok benne, hogy meg tudjuk győzni Magyarországot, hogy csatlakozzon.

Az interjúban a nagykövet azt mondta, bízik benne, hogy Donald Trump amerikai elnök „tartja majd a szavát” a szerdai hágai NATO-csúcstalálkozón tett ígéretével kapcsolatban, miszerint Patriot rakétákkal látja el a háború sújtotta államot.

Orbán Viktor a csütörtökön kezdődő EU-csúcs előtt rövid doorstep interjút adott a jelen lévő újságíróknak.

A miniszterelnök ekkor jelentette be a Voks 2025 szavazás eredményét. E szerint a leadott szavazatok száma 2 284 482. Ebből van 2 284 000, ami érvényes, 2 168 431 a leadott voksoknak a 95 százaléka.

Ez a helyzet, egy erős mandátummal érkeztem ide. Vastagabb, férfiasabb lett a hangom, végül is több mint kétmillió ember hangján fogom ma azt mondani a tárgyalásokon, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. Ezek a szikár tények

– jelentette ki a magyar kormányfő.

Arra a felvetésre, elképzelhetőnek tartja-e, hogy az EU-csúcson mégis meg fogják kerülni Magyarországot, és 26 vagy 25 tagállam közös nyilatkozatot fogad el Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban, a kormányfő azt mondta: Ukrajna európai uniós tagsága ügyében Magyarországot nem lehet megkerülni, mert a végén, illetve a tárgyalások során egy-egy klaszter megnyitásához is egyhangú döntés kell.

Ez nincsen meg, tehát ez nem fog megtörténni,

semmi olyasmi nem történhet ma, amelynek joghatása van Ukrajna európai uniós tagságára

– jelentette ki.

Kép: Miniszterelnöki Sajtóiroda / MTI

Megjegyezte: nyilatkozni lehet, beszélni lehet, de az Európai Uniónak nem lesz közös álláspontja, mert Magyarország azt nem támogatja.

De aki nem ért velünk egyet, az külön, huszonhatan vagy ahányan vannak, azt mondanak, amit akarnak, szabadság van itt is

– fogalmazott.

Egy másik kérdésre válaszolva arra is kitért: Ukrajna uniós tagságával a háborút is integrálnák az Európai Unióba, ami veszélyt jelent. Nem szeretnénk egy közösségben lenni egy olyan országgal, ami háborúban áll – jelentette ki.

Arra a kérdésre, hogy a csúcson elképzelhető, hogy ezúttal is Magyarországot kihagyva a többi tagállam külön közleményben fog kiállni Ukrajna mellett, a miniszterelnök kijelentette, hogy Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán Magyarországot nem lehet megkerülni. Később arról is kérdezték, hogy mi győzné meg Ukrajna csatlakozásáról, amire azt válaszolta, hogy a probléma a háború, mivel ha egy olyan ország kerülne be az EU-ba, ami háborúban áll, akkor az EU is háborúba kerülne.

Mindent bevállaltunk, csak Trump higgadjon le végre A tagállamok bruttó hazai termékük legalább öt százalékára növelik a védelmi kiadásaikat. Orbán Viktor azt mondta: noha nem könnyű, képesek vagyunk rá. Mindenki mindent elkövetett, hogy Donald Trump saját sikereként tálalhassa a NATO-csúcstalálkozót. Úgy tűnik, hogy csak az ukrán elnök megy haza csalódottan. >>>

Újságírói kérdésre, hogy mikor jön el a gazdasági repülőrajt, amit a kormány év elején ígért ígért, a magyar miniszterelnök azt mondta, hogy hosszú a kifutópálya, és több mint tízmillió utas van, ezért türelmet kér.

Június 26-án, csütörtökön kezdődött az idei második formális EU-csúcs, amelynek fő témáit a világ eseményei adják: a már negyedik éve zajló ukrajnai háború mellett a közel-keleti fejlemények, miután a Hamász terrorszervezet és Izrael tűzszünetének megszűnése után a helyzet eszkalálódott – nemrégiben Izrael és Irán egymást támadták, amibe még az Egyesült Államok is beszállt közvetlenül.

Az uniós tagállamok állam- és kormányfői közvetlenül Hágából, a kétnapos NATO-csúcs után érkeznek a belga fővárosba, ahol a katonai szövetség tagjai megállapodtak a védelmi kiadások rendkívüli emelésében – az EU-csúcson az uniós tagállamok vezetői a háborúk jelentette kihívások mellett ezt is érinteni fogják az EU versenyképessége mellett.