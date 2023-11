Amikor ez a válság véget ér, kell, hogy legyen egy elképzelés arról, hogy mi következik, és véleményünk szerint ennek a kétállami megoldásnak kell lennie - mondta Joe Biden amerikai elnök. A béke legbiztosabb útja a kétállami megoldás - érvelt Rishi Sunak brit miniszterelnök is. Az elmúlt hetekben hasonló nyilatkozatot tett Emmanuel Macron francia elnök vagy az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Joseph Borrell is. De mi is az a kétállami megoldás, amit Washingtontól Brüsszelig, Londontól Párizsig vezető hatalmak ennyire szorgalmaznak? És van-e reális esély ennek megvalósulására a jelenlegi konfliktus után?