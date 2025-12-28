Volodimir Zelenszkij ukrán államfő vasárnap Donald Trump amerikai elnökkel tárgyal Floridában, ahol a tervek szerint megvitatják az Ukrajna részére nyújtandó biztonsági garanciákat, valamint gazdasági megállapodásról is szó lesz. Az ukrán vezető szerint a 20 pontos béketerv „nagyjából 90 százalékban kész van”.

Az Index beszámolója szerint a találkozó közben telefonon tárgyalnak majd az európai vezetőkkel, ezt az ukrán elnök szóvivője közölte.

Trump a megbeszélés előtt elárulta, hogy „jó és nagyon eredményes” telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. A Kreml is megerősítette a hívás tényét, emellett azt közölték, hogy a telefonbeszélgetés több mint egy órán át tartott.

„Donald Trump és Vlagyimir Putyin több mint egy órán keresztül, pontosan 1 óra 15 percig telefonáltak egymással. A baráti hangvételű beszélgetést az amerikai fél kezdeményezésre folytatták le. A Trump–Zelenszkij-találkozó után Trump ismét felhívja Putyint, hogy beszámoljon neki a fejleményekről” – mondta Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

Usakov szerint Putyin és Trump egyetértettek abban, hogy Ukrajnának minél hamarabb döntést kell hoznia a Donbasz jövőjéről.

Zelenszkij az Egyesült Királyság miniszterelnökével, Keir Starmerrel egyeztetett telefonon. A Downing Street összefoglalója szerint Starmer megerősítette az Egyesült Királyság „rendíthetetlen támogatását" Ukrajna irányába.

Sajtóinformációk szerint az európai vezetőknek Zelenszkij azt a lehetőséget vázolta fel, hogy kész kivonni az ukrán csapatokat a frontvonalról és demilitarizált övezetet létrehozni, amennyiben Oroszország is hasonló lépéseket tesz.

Putyin korábban azzal fenyegetőzött, hogy amennyiben az ukrán fél nem hajlandó békét kötni, akkor Oroszország katonai erővel fogja megszerezni a kívánt területeket.