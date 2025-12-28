Vlagyimir Putyin elutasítja az ukrajnai béketervet. Mint mondta, biztonsági övezeteket akar ukrán területeken létrehozni, és kizárólag katonai megoldásokkal kíván megoldani, ha Ukrajna nem áll le, és ebben az esetben a kompromisszumokat is félreteszi. Célpontként Szumi, Hrkiv és Dnyipropetrovszk régiókat emlegette biztonsági övezetként.

Az Index azt írja, Volodimir Zelenszkij Floridában találkozik Donald Trumppal vasárnap, egy állítólag 90 százalékban kész béketervről. A találkozó előtt az ukrán elnök számos vezetővel, köztük Mark Carney kanadai miniszterelnökkel, Emmanuel Macronnal és Ursula von der Leyennel is egyeztetett. Ukrajna bizonyos biztonsági garanciákért cserébe kész lemondani a NATO-hoz való csatlakozásról, a területi kérdésekben azonban népszavazást akar. Trump viszont kijelentette, hogy Zelenszkij-nek „semmije nincs”, amíg ő azt jóvá nem hagyja.