Megkezdődött a Trevi-kút helyreállítása, ami elsősorban a szennyeződések eltávolítását jelenti. A vizet leállították, a kút medencéje üresen tátong. Restaurátorok dolgoznak a szobrokon. A kutat kerítés övezi, és részben állványok fedik. A látogatók számára fémszerkezetű átjárót emeltek, amely átível medence felett.

Restaurálják a szobrokat

Egyszerre százharminc embert engednek át rajta, akiket folyamatosan terelnek, így pár perc áll rendelkezésükre a víz nélküli emlékmű megcsodálására és a fényképezésre.

Az átjáróról egyedülálló rálátást kapunk a kútra

– mondta Roberto Gualtieri főpolgármester, aki szerint a helyreállítás december 24. előtt, vagyis a jubileumi szent év kezdetére befejeződik. Rómában több mint kétszáz építkezési területen – többek között a Vatikán és környéke, az Angyalvár, a Navona-tér szökőkútjai, a lateráni Szent János-bazilika helyreállításán is – dolgoznak, és korábbi számítások szerint nem minden fog karácsonyig elkészülni.

Tilos aprópénzt dobni

A Trevi-kúthoz közel engedő átjáró csak hét közben tart nyitva: hétfőn és pénteken reggel tizenegytől este kilenc óráig, a többi napon reggel kilenctől este kilencig. A restaurálás teljes ideje alatt a Trevi-kútba tilos aprópénzt dobni, ahogyan azt a hely hagyománya előírja. Akit rajtakapnak, ötven euróra bírságolják meg. A turisták számára a kút közelébe egy kisebb medencét helyeztek el, abba hajíthatják a fémpénzeket. Sokan – attól tartva, hogy pénzdobálás nélkül nem térnek majd vissza Rómába – úgy "oldják meg", hogy a medence irányába dobják a pénzt nagy erővel, hogy végül a medencében vagy annak közelében érjen földet.

Belépőjegyet vezetnek be

A The New York Times azt írta, Róma főpolgármesteri hivatala a Trevi-kutat "borzalmas kacsaúsztatóval" helyettesítette. Az amerikai napilap emlékeztetett arra, hogy a város napi csaknem háromezer euróra tesz szert a kútba dobott aprópénzből, amelyet a Caritas szervezete kap meg. Naponta 10-12 ezer látogató keresi fel a Trevi-kutat, amelyet utoljára 2014-ben állítottak helyre, akkor a Fendi-divatház finanszírozásával. A főpolgármester megerősítette, hogy a kút újranyitását követően előzetes foglalási rendszert és belépőjegyet vezethetnek be a tömegturizmus szabályozására – adott hírt róla az MTI.