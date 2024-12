Négyen vesztették életüket Törökország délnyugati részén vasárnap, amikor egy mentőhelikopter nekiütközött egy kórház épületének, és a földbe csapódott – írta a Reuters.

Az egészségügyi minisztérium közleménye szerint a helikopter a muglai kiképző és kutatókórházból szállt fel, két pilótával, egy orvossal és egy másik egészségügyi dolgozóval a fedélzeten.

???? #BREAKING | Helicopter crashed into the Muğla Training and Research Hospital in Muğla, one of Turkey's holiday resorts. pic.twitter.com/YeGyT01dxa