A litván hatóságok pénteken bejelentették: nem találtak arra utaló bizonyítékot, hogy külső, szándékos beavatkozás okozta volna a november végén Vilnius mellett lezuhant teherszállító repülőgép balesetét.

Az igazságügyi minisztérium közölte, a gép járatadatainak, valamint a pilótafülkében készült hangfelvételeinek első elemzése, továbbá a baleseti helyszínelés eredményei azt mutatják, hogy nem történt külső beavatkozás.

Lakott területre csapódott be egy teherszállító repülőgép

A spanyol Swiftair légitársaság által üzemeltetett gép a DHL német postai és logisztikai cég megbízásából indult el Lipcséből Vilnius felé november 25-én. A gép a vilniusi repülőtér felé közeledve, leszállás közben zuhant le, és egy kétemeletes ház mellett a földnek csapódott. A baleset napján a hatóságok még nem zárták ki a terrorcselekmény lehetőségét.

Az esett amiatt kapott nagy figyelmet, hogy a német hatóságok ismeretlen személyek által feladott nem hagyományos gyújtószerkezetekre figyelmeztették a légiközlekedési és logisztikai vállalatokat.

#NewsMap

Flight #QY5960 crashed only 1400 meters before reaching Runway 19 in Vilnius. pic.twitter.com/xCRTudfCFc